國安無限上綱 全球人都可「送中」

一名男子舉著寫有「中共無恥，背信棄義」的標語抗議國安法。（路透）

2020-07-02 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕港版國安法全文公布後，世人才驚覺這根本是一部不只打擊香港自治權的「宇宙版送中條款」！因第卅六及卅八條明訂，「任何人」在香港有「犯罪的行為或者結果」，皆視同在香港犯罪，且不具香港永久性居民身分的外國人在境外觸法也適用，中國政府據此「無限上綱」延伸治外法權後，全世界恐「沒有人是局外人」。

第卅六和卅八條放在分節明列「四大罪行」內容與罰則的《港區國安法》第三章，第卅六條除規定「任何人在香港特別行政區內實施本法規定的犯罪的，適用本法。犯罪行為或結果有一項發生在香港特別行政區內的，就認為是在香港特別行政區內犯罪」，亦確定「在香港特別行政區註冊的船舶或者航空器內實施本法規定的犯罪的，也適用本法。」

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換言之，就算不是香港人，港府也能依法逮人，就「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等極具爭議的罪名，處以最高十年以上或無期徒刑；接受外國資助且涉及「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」者，也可判十年以下監禁。

例如，鼓吹「台灣獨立」等和「一個中國」相悖主張者，即有「分裂國家、破壞國家統一」之虞，符合「分裂國家罪」定義；在香港「破壞交通工具、交通設施、電力設備」，也可安上「恐怖活動罪」罪名；上網批評中、港當局，或者向美國政府做證，更完全落實「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」指控。

提防與中簽引渡條約國家

美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友則點名第六十五條所載「本法的解釋權屬于全國人民代表大會常務委員會」，填補了任何可能的漏洞，呼籲在海外支持香港民主的人士提高警覺，提防與中國簽有引渡條約的國家。

香港民眾1日揮舞或高喊「香港獨立」、「光復香港，時代革命」旗幟和口號，抗議國安法，警方逮捕370人，其中10人涉嫌違反國安法。（法新社）

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