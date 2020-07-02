港澳辦送「生日禮物」 港府甘淪人治

香港特首林鄭月娥（中）與律政司長鄭若驊（左）、保安局長李家超（右）一日召開記者會說明國安法。（彭博）

2020-07-02 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕七月一日逢香港主權移交二十三週年，中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明聲稱「港區國安法」是送給香港的「生日禮物」及「守護神」，歷經去年以來「反送中」抗爭的香港特首林鄭月娥和香港保安局長李家超矢言全力配合。香港民主派議員指出，此法凌駕香港《基本法》，如今香港正式「一國一制」，被迫退步走向中國的「人治」路線。

針對《港區國安法》規定觸法者判刑確定後，自此喪失參與各項選舉與公職的資格，張曉明一日表示，《港區國安法》立法志不在杯葛即將於九月登場的香港立法會選舉反對派參選人，也非為「取消資格」（ＤＱ）「打伏筆」，外界這種猜測太功利也太短視，中央著眼點「是為了保國家安全、還香港安寧，為了使『一國兩制』行穩致遠」。不過，反對派參選人會否因反對此法而被ＤＱ，他說這是「一個需要我們認真研究的問題」，接著把球丟給港府依現行法律去做「具體界定」。

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張曉明強調，制定法律「絕對不是把香港的反對派陣營或者『泛民』陣營作為一個『假想敵』」，真正目標是「聚焦打擊極少數嚴重危害國家安全的犯罪份子」，香港現在「還是可以罵共產黨，但是不能夠把它變成行動，變成在民主的幌子下反對大陸的基地」，所謂「『一國』有底線，『兩制』有邊界」，「香港的反對派陣營也應該好好地做一番反思，並且做適當的調整。」

至於引發香港居民對中、港當局的「憎恨並可能造成嚴重後果」屬犯罪，他稱此立法概念來自香港《刑事罪行條例》，例如去年香港「八三一太子站襲擊事件」盛傳警方打死人，正是針對香港警方與中央政府的造謠；或去年「反送中」人士「到國外去乞求外國政府制定法律對中國政府進行制裁，這也是故意而為。如果造成後果的話，那也是可以論罪處罰的。」但國際媒體提問適法範圍及對象時，他怒回「關你什麼事情？中國是對自己的行政區制定法律，外國無權干預中國內政」。

泛民主派的公民黨議員郭家麒以「一國兩制的喪禮」形容七月一日舉行的「回歸」酒會，並指張曉明上述言論已顯示中國當權者準備任意詮釋法例。工黨議員張超雄也說，《港區國安法》讓「國家安全，人民危險」，賦予中國共產黨、中央及香港特首「絕對權力」，導致「人人自危」。公民黨議員郭榮鏗則點出，香港司法獨立已蕩然無存。

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