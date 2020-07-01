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印度封殺59款中國APP

印度政府宣布，將禁用抖音、微信等五十九個中國手機應用程式。圖為新德里一名記者六月三十日在印有中國APP圖示的紙張上噴黑漆。（美聯社）

印度政府宣布，將禁用抖音、微信等五十九個中國手機應用程式。圖為新德里一名記者六月三十日在印有中國APP圖示的紙張上噴黑漆。（美聯社）

2020-07-01 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國與印度上月中旬在邊境爆發流血衝突後，印度政府六月二十九日以國家安全為由，宣布禁用「微信」、「抖音」等五十九款中國製手機應用程式（APP），但並未說明禁令的具體執行方式，但至三十日多數均已下架。印度高層官員透露，這些APP可能傳送訊息到中國，危害印度的國防、國家安全和公共秩序。禁用政策是印方在邊境衝突後開的第一槍，展現印度擁有多種報復選項，其他國家未來也可能跟進。

印度電子及資訊科技部（Ministry of Electronics and Information Technology）表示，已接獲許多關於中國APP竊取個資，並傳至國外的陳情；敵對勢力挖掘印度用戶的數據並建檔，侵犯印度的主權與完整性。遭禁的APP包括社群媒體「抖音」、「微信」，與阿里巴巴研發的「UC瀏覽器」等。資料顯示，「抖音」五月全球共有約一．一二億次下載，其中印度便占兩成，近期在印度的成長速度很快。

管理「抖音」的北京字節跳動公司則否認會將用戶數據與中國政府共享。中國外交部發言人趙立堅也表示「強烈關注」，印度政府有責任維護國際投資者的合法權益，中印合作受損不符合印方利益。阿里巴巴與持有「微信」的騰訊公司則尚未對此回應。

分析家指出，管制中國APP是印度對於中國侵犯邊界的回擊。印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國際學院院長休里亞（Sreeram Chaulia）表示，由於中印雙方都在網路投入大量宣傳，若中國成為印度人使用網路與社群平台時不可或缺的一部分，印度網路的輿論就會被軟化，民眾對於中國是否是敵國也會感到疑惑。

印度總理莫迪（Narendra Modi）五月間曾誓言打造「自立印度」，讓印度不再仰賴他國生存，但印度對中國的貿易逆差每年高達五百億美元，電子業、製藥業、汽車產業高度仰賴中國進口。美國鮑爾森基金會（Paulson Institute）也指出，印度下載量前十名的APP中，有六個來自中國，禁用中國APP應是印度自立政策的一部分。

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