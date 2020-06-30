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中日對照讀新聞》若い世代の睡眠増え8時間に スマホで「寝落ち」が影響か 年輕世代睡眠時間增至8小時 可能受滑手機滑到「不小心睡著」影響

一名男子在東京品川車站附近坐著看手機。（路透檔案照）

一名男子在東京品川車站附近坐著看手機。（路透檔案照）

2020-06-30 05:30:00

◎茅毅

20代から30代前半の若い世代の睡眠時間がこの10年間に1割程度増え、約8時間になったことが29日、ビデオリサーチと電通の調査で分かった。

29日，日本收視（聽）率調查公司「影片研究（暫譯）」和日本廣告公司「電通」的調查獲悉，20到34歲年輕世代的睡眠時間，在這10年增加10％左右，約8小時。

就寝時間が早まったためで、仕事や夜遊びより自宅で過ごす生活様式の変化などに加え、横になってスマートフォンを見ながら眠ってしまう「寝落ち」が影響している可能性を両社は指摘する。

這兩家公司指出，由於就寢時間提前，除了「比起工作與夜生活等，在自己家裡度過更好」的生活型態變化，躺著看手機看到睡著的「不小心睡著」也可能有所影響。

ビデオリサーチは毎年6月、首都圏の約5千人（2013年まで約2千人）を対象に、電通が分析している。20～34歳の男性の睡眠時間は09年に平均7時間11分だったが、19年は7時間55分。同年代の女性も、7時間19分から7時間59分へ増えた。

影片研究每年6月以日本首都圈約5000人（2014年之前約2000人）為對象（做調查），由電通進行分析。其中，20至34歲男性的睡眠時間在2009年平均為7小時11分，2019年平均為7小時55分。而同一時期的女性，則從7小時19分增至7小時59分。

ニュース・キーワード新聞辭典

寝落（ねお）ち：名詞，做事做一半，不小心睡著，尤其是聊天或玩線上遊戲等時。例：電車（でんしゃ）やバスで寝落ちしちゃった。（搭電車及公車等交通工具時，不小心睡著。）

に加（くわ）え（て）：句型，除了…還有。例：彼（かれ）は豪邸（ごうてい）に加え、ヨットも持（も）っている。（他除了豪宅，還擁有遊艇。）

単語を読みましょう

ビデオリサーチ（英文Video Research）／電通（でんつう）／就寝（しゅうしん）／夜遊び（よあそび）／自宅（じたく）／様式（ようしき）／両社（りょうしゃ）／首都圏（しゅとけん）

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