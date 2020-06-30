武肺疫情╱印度單日2萬確診 美連3天破4萬例

日本東京迪士尼樂園將於七月一日恢復營業，進行復工預演的工作人員二十九日手舉告示，要求排隊保持社交距離。（路透）

2020-06-30 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間二十九日晚間，全球武漢肺炎確診和死亡病例分別將近一○一七萬九千起與五十．三萬起，單日新增病例達十八萬九千人，其中美國累計將近二五五萬例確診及十二．六萬例死亡，廿五日起連續三天單日確診數突破四萬例。亞洲疫情最嚴重的印度，廿九日也通報創新高的近兩萬例確診。由於北半球疫情升溫，許多國家正加強檢測，並考慮採取恢復「封城」等更積極的抗疫作為，以圍堵新一波疫情。

路透︰每十八秒就有一人不治

路透統計，六月一日至二十七日平均每二十四小時就有四千七百多人死於武漢肺炎相關疾病，相當於每小時就有一九六人病故，每十八秒就有一人不治。

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加州州長紐森廿八日宣布，由於疫情升溫，洛杉磯、弗瑞斯諾（Fresno）、克恩（Kern）、聖約金（San Joaquin）和杜萊爾（Tulare）等郡的酒吧立即停業。康特拉哥斯達（Contra Costa）等八郡的酒吧，則被列為「建議停業」地區。康特拉哥斯達郡當局聲明，年輕人淪為新增病例的主力，染疫住院患者增加四十二％，其中多數不到四十歲。該年齡層從四月份佔確診數三十八％，升至目前的五十五％。

美國總統川普聲稱，上週確診數激增是因為「檢測能量提高」，但專家認為，此乃肇因於美國重啟經濟活動後，人際接觸增加與放鬆抗疫戒心。美國副總統彭斯也說，年輕人群聚時，恐忽略聯邦政府制定的抗疫方針。由於德州、佛羅里達州等南部和加州等西部多州，並未等到確診數穩定下降後再重啟經濟活動，因此當局警告，醫療機構恐不久就會人滿為患。

南部和西部多州的新增病例中，卅五歲以下佔極大比例。另外，康復後「復陽」的病例也增加，部分地區甚至達廿五％。

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