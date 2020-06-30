7天來第2次 美雙航艦菲海聯合演練

美國六月二十一日在菲律賓海舉行罕見的「雙航艦」聯合演習。（取自美國海軍第七艦隊官網）

2020-06-30 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在中國人民解放軍預定七月一日起在南海西沙群島舉行為期五天的演習之際，美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」打擊群和「雷根號」打擊群，二十八日也開始在西太平洋的菲律賓海舉行「雙航艦」聯合操演。一週前的廿一日，尼米茲號打擊群與同級的「羅斯福號」打擊群也在菲律賓海舉行聯合演習。

美軍三艘航艦在如此接近的時間點於西太平洋行動，殊為罕見，尤其是相隔僅一週，就有兩支航艦打擊群舉行聯合演習。分析指出，在美中緊張關係不斷升溫下，美方此舉被視為向中國示警，並展現美國海軍已從疫情中復原。美國海軍曾於二○一八年、一四年、○九年與○一年，在西太平洋舉行雙航艦聯合演習。

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美國海軍表示，母港在華盛頓州基特薩普（Kitsap）海軍基地的尼米茲號及日本橫須賀港的雷根號，共同實施這次全域作戰協調行動，旨在展現美國對盟邦和夥伴安全的持久承諾、美軍在印度—太平洋地區快速集結兵力的能力，證明美方準備好對抗挑戰國際準則的所有勢力。

雷根號率領的第五航艦打擊群指揮官維科夫（George Wikoff）說，美國海軍保持執行任務的準備和全球部署，積極尋找可提升、強化能力與嫻熟度的機會。以尼米茲號為首的第十一航艦打擊群指揮官柯克（James Kirk）也說，唯有美國海軍能以如此規模整合一支航艦打擊部隊，持續投射保護海上航行自由的力量。

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