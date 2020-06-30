人口屠殺 中國禁維族生育

中國政府為了加強控管新疆維吾爾族，近年強行限制當地女性不得過度生育。（美聯社檔案照）

2020-06-30 05:30:00

生太多會送再教育營 與孩子分開

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府企圖將新疆維吾爾族「斬草除根」！美聯社廿九日公布的調查報導披露，北京除了打壓維族文化、宗教、生活方式外，更沒收維族女性的生育權利，以殘忍的手段禁止她們生養後代，包括強迫使用避孕子宮環或藥品；生育多胎的女性更會被當成罪犯送往「再教育營」，或被迫與孩子分開，藉此讓維族人口逐漸凋零。

強制結紮墮胎 受害人恐達數十萬

美聯社根據北京的數據和文件，以及卅名曾被關押的維族及其家人，還有「再教育營」管理人的採訪資料指出，北京近年積極鼓勵漢族生養後代，卻也拚命降低維族生育率，幾乎達到「人口屠殺」（demographic genocide）。北京定期要求維族女性接受懷孕檢測，並強迫她們配戴子宮環，甚至強制結紮或墮胎，受害人數恐達數十萬。中國全國使用子宮環和結紮人數雖在下降，新疆卻大幅上升。

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尤有甚者，北京更以「再教育營」做為要脅和懲罰手段，女性只要生育太多胎，恐被當成「罪行」；若家裡育有三名小孩以上，就會被強行拆散，除非有能力支付鉅額罰款。當地警察還會挨家挨戶突擊，檢查是否有隱匿孩童。丈夫被囚的歐米爾札克赫指出，在她生下三子後，政府就登門要求她戴上子宮環；兩年後，政府又要求她支付二六八五美元（約八萬台幣）罰款，否則準備到營中與丈夫相見。

新疆去年生育率驟降24％

在新疆和田、喀什等地的維族居住區，生育率從二○一五年到一八年下降逾六十％。放眼整個新疆，生育率也持續驟降，單單去年就下滑近廿四％，相較之下，中國全國生育率僅小跌四．二％。經美聯社證實的新疆外洩數據顯示，和田地區墨玉縣四八四名「再教育營」囚犯中，有一四九人是因生養太多小孩。不僅女性受害，從未參與政治活動的水果商人烏瑪，也因養育七名小孩而被判入營七年，令其家人痛斥「怎會有人因為生太多小孩被判刑？我們明明生活在廿一世紀，真是難以想像。」

事實上，中國過去對維族等少數民族多有額外照顧，包括大學入學考試加分、公職保障名額；即使在「一胎化」年代，維族也獲准生養兩名小孩。但這一切在國家主席習近平掌權後一概取消，之後便以維族穆斯林是恐怖主義根源為由，加以打擊。研究維族問題的美國科羅拉多大學人類學家雷風（Darren Byler）指出，維族人被思想改造、強迫勞動，小孩被送往孤兒院，所有人都被數位監控，就算不能將維族消滅，也將讓他們更容易被漢族同化，「這是慢性屠殺」。

疆維族女性若生養三名孩子以上，將收到罰單，甚至被關入「再教育營」。（美聯社檔案照）

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