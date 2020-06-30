中國反制美制裁 要拿「惡劣」美國人開刀

（彭博）

2020-06-30 05:30:00

祭簽證限制 未明確點名哪些人

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國聯邦參議院廿五日通過「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），欲授權美國政府制裁協助中國違反「中英聯合聲明」或「香港基本法」的相關人員與機構，可祭出拒發簽證、禁止持有美國資產等措施。在中國人民代表大會常務委員會可望通過「港版國安法」前夕，中國外交部發言人趙立堅廿九日宣布，將對在涉港問題上表現「惡劣」的美方人員實施簽證限制，但並未闡明是哪些人或是否特指美官員，僅表示相關人員「心知肚明」。

趙立堅在例行記者會中表示，中國已向美方提出嚴正交涉，美國執意審議並通過涉港消極議案，惡意詆毀香港國家安全立法，嚴重干涉香港事務與中國內政，違反國際法與國際關係基本準則，痛批美國參院通過的香港自治法案只是「廢紙一張」，「無論亂港分裂勢力如何叫囂，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動」。

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趙立堅也呼籲美國，不得審議推進與實施涉港消極議案，更不得以此為由，對中方進行制裁，否則中方將採取堅決有力的應對與反制措施，所有後果將完全由美方承擔。

香港自治法案被視為「香港人權與民主法案」的加強版，美國國務卿必須在法案通過後九十天內，與往後的每年提交報告，列出協助中國違反中英聯合聲明與香港基本法的人員或機構，對其施加拒發簽證、拒核貸款、禁止成為美國政府基金存款機構、禁止持有美國資產等九大制裁措施。另外，儘管不具約束力，但法案仍載明，允許被中國迫害的港人逃亡至美國。

香港自治法案經參院通過後，尚需眾議院表決通過，最後由總統川普簽署才會生效。倘若眾院與川普加速處理這項法案，國務卿龐皮歐最快在今年十一月大選前，就必須提交第一批應受制裁人員與機構的名單。

與此同時，中國人民解放軍機關報「解放軍報」二十八日也公布一段近兩分鐘的影片，顯示解放軍駐香港部隊在靶場進行狙擊手實彈訓練，同時舉辦名為「槍王爭霸賽」的射擊比賽，動機耐人尋味。

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