預見印中喋血? 中國格鬥高手進駐西藏

對比五月和六月拍攝的衛星影像，可見印度領地多了一堵牆，中國人民解放軍則擴張其前哨營。 （美聯社）

2020-06-29 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在印度與中國本月十五日於邊境加勒萬河谷爆發死亡衝突前，中國派遣由前北京奧運會聖火聖母峰登山隊成員，與西藏「恩波格鬥俱樂部」的綜合格鬥專家組成的民兵團前往西藏。中國人民解放軍西藏軍區司令員汪海江表示，西藏恩波格鬥俱樂部的成員將提高解放軍的組織動員力、快速反應力及支援保障力，但汪海江未證實民兵團與六月中旬的印中流血衝突是否有關。

據「中國國防報」報導，雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪狐高山快反隊，雪獒高原抗擊隊等五支民兵組織，十五日在西藏拉薩攜裝亮相，並接受汪海江授旗。其中尤其引人注目的是，雪獒高原抗擊隊是由恩波格鬥俱樂部成員組成，恩波格鬥俱樂部曾多次參加國際、國內格鬥搏擊比賽，據稱有二十名綜合格鬥運動員加入雪獒高原抗擊隊，主要任務是協助邊防團、特戰旅等進行格鬥訓練。

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十五日衝突過後，儘管印中兩軍指揮官已同意脫離加勒萬河谷的僵局，但美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）本月廿二日的衛星照片顯示，在流血衝突後一週，中國仍持續在加勒萬河谷大興土木。相較於五月廿二日的衛星影像，印方領地多了一堵牆，中方則擴張其前哨營。

馬薩爾科技副總裁伍德（Steve Wood）指出，從衝突前後幾週拍攝的衛星影像可看出，中方在加勒萬河谷的建設，已逐步向實際控制線（LAC）擴張。五月廿二日起，許多重型卡車、挖土機、推土機，與軍事裝甲裝備被運往爭議地帶。

地理數據情報公司「HawkEye 360​​」資深分析師比格斯（Chris Biggers）也指出，中方顯然正在向其宣稱的邊界推進，並透過修築哨口與道路，強化其邊界主張，進而改變當地現狀。印度退役上校舒克拉（Ajai Shukla）推文指出，在加勒萬河谷的印度控制區內，出現中國的大型營地。

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