抗議港版國安法 香港人靜默遊行

大批香港警力沿途戒備，不斷任意搜查、驅趕人群。（路透）

2020-06-29 05:30:00

中國全國人民代表大會常務委員會28日起再次審議「香港版國安法」，預料將在30日表決通過。儘管「惡法」當前，港人28日下午仍發起「靜默遊行」，一路步行至九龍旺角一帶，期間不時喊出「香港獨立」口號，或比出「五大訴求，缺一不可」手勢。然而，大批警力沿途戒備，不斷任意搜查、驅趕人群，並四處封鎖路線，形成包圍之勢，甚至還動用胡椒噴霧，激起更多民眾叫罵，最後更以非法集結為由，濫捕兩名區議員在內至少53人。（編譯孫宇青）

香港民眾28日下午發起「靜默遊行」，比出「五大訴求，缺一不可」手勢。（路透）

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