別插手港台！ 中國威脅不買美農產

根據中國官方紀錄，楊潔篪在龐楊會中承諾會遵第一階段貿易協議，也暗示美方應避免過於干預，「不該跨越紅線」。而曾聽取龐楊會簡報人士說，龐皮歐當時並未讓步。（法新社檔案照）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿六日報導，北京當局已開始悄悄向華府暗示，美國就香港與台灣議題施壓，可能會被中方視為「跨越紅線」，進而危及中國根據美中貿易第一階段協議採購美國農產品與其他出口品。

夏威夷會談 龐皮歐未讓步

根據中國官方的紀錄，當美國國務卿龐皮歐在夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪閉門會談時，楊潔篪曾一一列舉美方的干預行為，還就美國總統川普簽署「二○二○年維吾爾人權政策法案」表達「強烈不滿」。消息人士透露，儘管楊潔篪在會中承諾會遵守今年與美國達成的第一階段貿易協議，但也強調「合作是中美雙方唯一正確選擇」；一名中國官員說，此言意味美方應避免過於干預，「不該跨越紅線」。而曾聽取龐楊會簡報人士說，龐皮歐當時並未讓步。

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但就在龐楊會後不久，主管經濟事務、曾率團與美方進行貿易談判的中國國務院副總理劉鶴，十八日在上海的一場論壇上表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。

暗示美中貿易協議紅線

根據中國官員說法，劉鶴使用「氛圍」一詞，意在提醒美國，中國強硬情緒漸長，針對中國在慘遭華府砲火猛批的同時還得大量採購美國產品一事，北京領導階層對內難以交代。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育就說，美國不能在抨擊中國的同時，還要求中國購買美貨，「事情不是這樣運作的」。但美方看似對中國的隱晦警告置若罔聞。

部分曾密切關注美中貿易談判的美國商務官員表示，中方近期的警告，令人想起去年春天美中貿易談判時的情況：當時美方自認能敲定協議，錯誤解讀北京當局的政治情勢（反美力道正逐漸壯大）。協議最終在去年五月破裂。一名與中方高層關係密切的美國商界高層說，美中兩國的鷹派都很強勢，這些警告是中方透過外交方式來提醒美國，不要自行其是。

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