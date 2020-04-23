追隱匿疫情 澳:比照武器調查

澳洲海軍「帕拉馬塔號」巡防艦（右），與美國海軍驅逐艦「貝瑞號」、巡洋艦「碉堡山號」穿越南海。（取自美國海軍太平洋艦隊網站）

2020-04-23 05:30:00

查疫情 澳中關係雪上加霜

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府廿二日表示，總理莫里森分別與美國、法國和德國領導人通電話，討論爭取國際支持調查中國隱匿武漢肺炎疫情，以及改革世界衛生組織（WHO）的方案。澳洲廣播公司（ABC）報導，由於改革WHO涉及重重障礙，因此坎培拉當局認為，最佳辦法可能是另組一個全新的世界衛生監察管理機構。

倡議另組世衛監察機構

莫里森廿二日在「推特」發文，他和美國總統川普「有了很有建設性的討論」，談兩國因應疫情行動以及需要振興經濟等，「我們也討論關於世界衛生組織的事情，以及一起改善國際回應大流行病的透明度和效率」。總理辦公室說，莫里森另與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏通電話，討論世衛的角色。政府消息人士透露，當局正在評估是否賦予WHO如同國際武器檢查員的權力，使其有權在爆發疫情時，不須等待當事國同意即可進入該國調查。

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監察員應直接進入中國

WHO現有的監察機制，是要被調查國先提出邀請，監察員才有可能獲授權進入當地展開調查，武器調查員層級的監察員，則毋須接受被調查國家的邀請，就有權進入相關國家展開調查。

中國政府狠批澳洲政界力促獨立調查武漢肺炎疫情起源和蔓延的呼聲。中國駐澳洲大使館廿一日晚間聲明，批評「一些澳洲政客急著鸚鵡學舌，美國人講什麼，就跟著講，對中國發動政治攻擊」。

澳洲外交政策智庫「洛伊研究所」（Lowy Institute）高級研究員馬利德（Richard McGregor）說，中國對澳洲的回應言語刻薄，顯示了「雙邊關係有多糟」，「北京現在已經認定澳洲是美國的鷹犬」。

澳艦南海演習 對中秀肌肉

除追究疫情責任，澳洲也派遣軍艦加入美軍在南海的演習，遏制中國對南海的野心，勢必使澳洲與中國關係雪上加霜。

美國海軍廿二日推文證實，勃克級驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry）、提康德羅加級巡洋艦「碉堡山號」（USS Bunker Hill）及兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）穿越南海，支持印太區域安全與穩定；澳洲國防部表示，澳洲海軍「帕拉馬塔號」（HMAS Parramatta）巡防艦在美軍穿越該海域時參與美軍的演習，演練協同作戰能力。

這批美軍軍艦穿越的海域，接近中國政府海洋調查船「海洋地質八號」與馬來西亞船隻對峙處。中國調查船四月十六日在海警船護衛下，進入馬國經濟海域，在大馬國家石油公司探勘船「西卡佩拉」（West Capella）附近作業。

澳洲總理莫里森分別與美、法和德國領導人通電話，討論爭取國際支持調查中國隱匿武漢肺炎疫情。（歐新社檔案照）

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