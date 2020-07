Banned! New York sends plastic bags packing 禁！紐約掰了塑膠袋

在3月1日紐約禁塑令生效前,上東城一名購物者2月28日帶著好幾個裝了採購品的塑膠袋。(法新社)

2020-04-22 05:30:00

◎管淑平

Consumerist mecca New York targets its throwaway culture this weekend with a ban on single-use plastic bags that has been years in the making and is still rare in America.

消費主義勝地紐約針對當地「用了就丟」的文化,祭出一紙禁用拋棄式塑膠袋的禁令;這道禁令花了數年時間制定,在美國還相當少見。

請繼續往下閱讀...

Environmental activists welcome the new law but caution that exemptions will weaken its effect, while some small businesses worry the ban might negatively impact their profits.

環保運動人士歡迎這項新法,但也提醒例外條款將削弱該法令的效力,一些小型商家也擔心,這項禁令或許會損及他們的營收。

New York’s older residents note that plastic bags only became available in US grocery stores in 1979, signaling how quickly habits can change.

紐約老一輩的居民提到,美國零售店直到1979年才開始提供塑膠袋,這表示要改變習慣有多快。

"When I was growing up we brought our own bags," shopper Denise Shaleaon told AFP, adding of the ban: "The New Yorker will have to live with it!" (AFP)

消費者夏利恩告訴法新社,「我成長過程中,我們都自備袋子」,並說這項禁令「紐約客不喜歡也得接受」。(法新社)

新聞辭典

mecca:名詞,發源地、勝地。例句:The new city has become a mecca for immigrants.(這座新城市成為外來移民的勝地。)

live with something:片語,接受某種困難或令人不愉快的事情或情況。例句:I have learned to live with the illness.(我已經學會如何與這種疾病共處。)

send someone packing:非正式用語,趕走某人。例句:She was so incompetent that we had to send her packing.(她能力實在太差,我們必須讓她走路。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法