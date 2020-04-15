民主黨州長盼緩解封 川普︰我說才算數

美國紐約州感染武漢肺炎的確診病例多達十九萬，圖為一名患者十三日被救護車送到紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）。（美聯社）

2020-04-15 05:30:00

遭批防疫反應慢 川普舌戰媒體

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國感染二○一九冠狀病毒的確診者已逾五十八萬人，上月底驚傳船員染疫的美國航空母艦「羅斯福號」也在十三日出現死亡首例。遭批防疫反應遲緩的美國總統川普當天則舌戰媒體，不僅自豪防疫成功，還痛批媒體「假新聞」。面對總統川普打算盡快解除禁令救經濟，美國西岸與東北部主要為民主黨主政州決定合作，協調抗疫行動，並強調何時解除禁令是州長職權，他們會把公共安全放在首要位置。川普十四日特別強調，他是總統，全美復工時間的決定「全權」掌握在他手中。

白宮例行簡報由佛奇開場 意圖粉碎「將被踢走」謠言

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川普十三日駁斥的「假新聞」，包括他準備把美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇踢出白宮冠狀病毒特別工作小組的傳聞，當天白宮例行簡報會非比尋常地請佛奇開場，粉碎謠言意圖甚明。全案起於佛奇十二日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時曾說，假如「緩和衝擊的措施早一點展開，你就可以救命」，但他也說相關決定要考量的因素很「複雜」；川普當天立刻在推特轉貼黨內同志「＃是時候開除佛奇了」推文，強調「民眾出聲以前，我老早就對中國發布禁令了」，不滿又有「假新聞」。

對此，佛奇十三日強調，前一天受訪都在回答「假設性」問題，而他當時「選了錯誤的措辭」。川普則馬上一派無辜反覆告訴在場記者，「我喜歡他」，轉推「＃是時候開除佛奇了」的「意見」又如何，總之「我覺得他很讚」，「我不會開除他」。

紐約州長︰最壞的狀況已過

但面臨十一月連任壓力的川普接著砲火四射，針對各界稱他處理這波公共衛生危機不當的各種指控，他認為問題出在CNN、紐約時報等媒體，害他「飽受凌虐」，並對在場記者播放自豪抗疫成功的影片。但哥倫比亞廣播公司（CBS）記者繼續質疑川普在美國經濟停擺前對防疫無所作為，他立刻大動肝火指對方「假貨」、「真丟人」。

美西的加州、奧勒岡州、華盛頓州州長十三日宣布，他們將統合防疫行動；東北的紐約州、新澤西州、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、麻州、羅德島州也有類似結盟。上述十州除麻州外，全是民主黨執政州。這些州長都表明，他們會把國民健康擺第一，由科學指引決策，不會為了經濟就貿然解除禁令。轄下淪為全美最大疫區的紐約州長古莫說，「最壞的狀況已過」，禁令鬆綁有待透過協調完成，以免「適得其反」。

川普十四日也立刻宣布美國政府即將重振經濟，但沒明確時間表，只說詳細計畫「快要」出爐，且疫情愈輕微的地區可較早開放。他同時警告上述州長唯命是從，強調美國總統掌有「全權」，「未經總統許可，他們什麼事都辦不成」。

至於染病身亡的羅斯福號水手姓名並未公布，僅知他在上月三十日確診。該艦官兵約有四八六○人，至十三日止已有五八五人確診。

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