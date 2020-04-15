病毒株突變？ 台澳研究：疫苗研發恐受阻

彰師大團隊和澳洲梅鐸大學學者共同研究發現，武漢肺炎病毒株發生突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，可能導致目前疫苗研發徒勞無功。（法新社）

2020-04-15 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在多個武漢肺炎疫苗展開人體臨床實驗之際，彰化師範大學生物學系王瑋龍教授團隊和澳洲梅鐸大學（Murdoch University）學者的共同研究發現，由印度分離出的一個武漢肺炎病毒株發生突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，可能導致目前疫苗研發徒勞無功。研究成果十一日刊登於生物學論文預印本文獻庫BioRxiv。

香港《南華早報》十四日指出，印度國家病毒研究所（ＮＩＶ）一月曾在一名從中國武漢返回克勒拉邦（Kerala）的醫學系學生身上分離出病毒株，且該病毒株似乎與當時中國境內已知的病毒株沒有密切相關，該所直至上月才釋出完整的基因體定序。

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在那之後，彰師大王瑋龍教授團隊和梅鐸大學團隊發現，該病毒株的刺突蛋白（spike protein）受體結合結構域（ＲＢＤ）發生突變；電腦模擬則顯示，此一突變可能導致刺突蛋白的氫鍵（hydrogen bond）消失，使得病毒比較不可能和細胞受體ACE2結合，改變其鑽到細胞內而使人體感染病毒的路徑。

研究團隊聲稱，他們首度發現此一突變，且這種情況也未在全球其他病毒變體中觀察到，可能大幅扭轉檯面上的疫苗研發進程。報導也指出，此一研究還需進一步查證。

不願具名的學者向南早指出，所謂的突變有可能是定序過程出現的技術錯誤；此外，電腦模擬的結果也可能會誤導。

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