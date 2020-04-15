為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    病毒株突變？ 台澳研究：疫苗研發恐受阻

    彰師大團隊和澳洲梅鐸大學學者共同研究發現，武漢肺炎病毒株發生突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，可能導致目前疫苗研發徒勞無功。（法新社）

    彰師大團隊和澳洲梅鐸大學學者共同研究發現，武漢肺炎病毒株發生突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，可能導致目前疫苗研發徒勞無功。（法新社）

    2020-04-15 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在多個武漢肺炎疫苗展開人體臨床實驗之際，彰化師範大學生物學系王瑋龍教授團隊和澳洲梅鐸大學（Murdoch University）學者的共同研究發現，由印度分離出的一個武漢肺炎病毒株發生突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，可能導致目前疫苗研發徒勞無功。研究成果十一日刊登於生物學論文預印本文獻庫BioRxiv。

    香港《南華早報》十四日指出，印度國家病毒研究所（ＮＩＶ）一月曾在一名從中國武漢返回克勒拉邦（Kerala）的醫學系學生身上分離出病毒株，且該病毒株似乎與當時中國境內已知的病毒株沒有密切相關，該所直至上月才釋出完整的基因體定序。

    在那之後，彰師大王瑋龍教授團隊和梅鐸大學團隊發現，該病毒株的刺突蛋白（spike protein）受體結合結構域（ＲＢＤ）發生突變；電腦模擬則顯示，此一突變可能導致刺突蛋白的氫鍵（hydrogen bond）消失，使得病毒比較不可能和細胞受體ACE2結合，改變其鑽到細胞內而使人體感染病毒的路徑。

    研究團隊聲稱，他們首度發現此一突變，且這種情況也未在全球其他病毒變體中觀察到，可能大幅扭轉檯面上的疫苗研發進程。報導也指出，此一研究還需進一步查證。

    不願具名的學者向南早指出，所謂的突變有可能是定序過程出現的技術錯誤；此外，電腦模擬的結果也可能會誤導。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 10:47

    入侵領海？中國要求日漁船禁駛入釣魚台海域 日本斷然回絕

    2020-07-20 14:18

    新華社稱港反對派害疫情再爆 網酸：慶回歸跳舞不譴責

    2020-07-20 16:42

    波特蘭示威被聯邦軍隊鎮壓 市長隔空舌戰川普

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播