夏天難免疫？ 法研究：武肺病毒極耐高溫

法國南部艾克斯馬賽大學研究團隊近日指出，武肺病毒可長時間存活在高溫環境中，且必須將溫度升至近乎沸點，才能殺死病毒。（法新社）

2020-04-15 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情是否會在夏季時緩和，受到全球科學界和民間高度關切。法國南部艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille University）研究團隊近日指出，武肺病毒可長時間存活在高溫環境中，且必須將溫度升至近乎沸點（攝氏一百度），才能殺死病毒；研究成果十一日刊登於生物學論文預印本文獻庫BioRxiv。

近乎沸點才能殺死病毒

香港《南華早報》十四日指出，艾克斯馬賽大學學者查雷爾（Remi Charrel）率領團隊，利用德國柏林一名武漢肺炎患者的病毒樣本，感染非洲綠猴的腎臟細胞，並分別將細胞裝在兩根不同試管中，其中一根為僅放置細胞的「乾淨」環境，另一根為模擬生物活動存在的「骯髒」環境。

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團隊接著加熱兩根試管至攝氏六十度，並持續一小時，結果「乾淨」試管內的病毒完全失去活性，但「骯髒」試管內的部分病毒仍具複製能力，可造成新一波的感染；當團隊把溫度提升至攝氏九十二度，並持續十五分，才能完全消滅病毒。不過，這麼做可能破壞病毒的核糖核酸（ＲＮＡ），降低實驗本身的敏感性。

報導指出，在攝氏六十度的環境下達一小時，大多病毒會被消滅，伊波拉病毒（Ebola）即為其一。但對武漢肺炎病毒而言，只有低病毒量的樣本，才能在這個溫度下大致被殺死；若要以同樣方法「對付」高病毒量樣本，就可能潛藏危險。因此，團隊建議利用化學物質、而非溫度來殺死病毒，如此便能兼顧實驗室人員的安全及研究效率。

《美國醫學會網路開放版期刊》（JAMA Network Open）月初刊登以中國三溫暖群聚感染為例的研究成果，其中也指武漢肺炎病毒在攝氏四十度以上、濕度六十％的環境下仍可存活，與本研究相呼應。

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