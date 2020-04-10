150名王親染武肺 沙國片面停火葉門

由伊朗所支持的葉門叛軍「青年運動」的支持者，去年九月在首都沙那高呼效忠口號。沙烏地阿拉伯八日宣布在葉門片面停火兩週，以避免武漢肺炎疫情擴散。（美聯社檔案照）

2020-04-10 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據美國紐約時報報導，多達一百五十名沙烏地阿拉伯王室成員可能已經感染了武漢肺炎，由於沙國八日突然以避免新冠病毒傳播為由，宣布九日起在葉門片面停火兩星期，紐時認為此一決策背景正是為了抗疫。

紐時引述消息人士說法，染病的沙國王室成員包括國王薩爾曼的姪子、現年七十多歲的利雅德省省長費瑟親王（Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud），他已經住進加護病房。利雅德省長職位向來由國王最親信人士擔任，薩爾曼就曾擔任過此一職位。

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報導說，擔心遭受傳染，八十四歲的薩爾曼國王已經轉往紅海城市吉達的行宮居住。握有實權的三十四歲王儲穆罕默德也率領多位部長避居紅海一處偏遠海岸。

沙國王室數千名成員有許多人定期到歐洲旅遊，相信這是疫情在王室內爆開的主因。紐時說，王室專用醫院研判會有更多人入住，因此準備多達五百張病床。

沙國是在六週前通報第一起病例，目前確診有二九三二起、死亡四十一人。沙國衛生部日前警告，抗疫之戰才剛開始，預測未來幾週至少有一萬人、最多會有二十萬人感染。沙國已經封國，主要大城全天候封鎖；聖城麥加的年度朝覲也可能取消，這場活動至少會吸引全球各地兩百五十萬人前來朝聖。

沙國若信守葉門停火說法，可能為結束這場已持續五年的衝突鋪路；這也是第一個涉入國際武裝衝突的政府，至少在部分層面上因為武漢肺炎疫情而停火。

沙國官員表示，包括沙國的阿拉伯盟邦、受國際承認的葉門政府在內將履行停火兩週。這項決定未事先與敵對方、受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）商量，沙國說，若青年運動在停火期間發射飛彈進入沙國領域，沙國保留回應權利。

青年運動領導階層尚未回應沙國停火決定，不過，在利雅德宣布這項消息前，該組織八日向聯合國特使提交一份終止葉門戰爭的徹底解決方案，提出五點要求，其中包括聯合國與沙國聯盟提供醫藥用品、隔離設施，協助該國對抗疫情。

葉門雖然至今尚無通報確診病例，但是多年戰火早已摧毀該國醫療體系，援助組織擔心，該國一旦爆發疫情，將為這個國家帶來毀滅性大災難。

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