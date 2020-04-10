桑德斯退選 拜登篤定戰川普

美國佛蒙特州參議員桑德斯（右）八日宣布退出黨內初選，意味他的唯一對手、前副總統拜登（左）篤定代表民主黨參選。圖為兩人去年十一月在黨內初選電視辯論會上交鋒。（路透）

2020-04-10 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國二○二○年總統大選民主黨候選人黨內初選的最後兩名參選者之一、佛蒙特州參議員桑德斯，八日停止競選活動，意味他的對手、前副總統拜登，將篤定代表民主黨在十一月與川普總統爭奪總統寶座。高齡七十八歲的桑德斯此生或許再無機會實現白宮夢。

桑德斯先是在與幕僚通電話時表達退選之意，稍後發表串流影片證實將就此打退堂鼓，坦承自己目前拿到的黨代表票數人落後拜登三百多票，「邁向勝利之路實際上已是不可能的了…儘管我們贏了意識形態之役，也贏得全國各地許許多多年輕人與勞工朋友的支持，（但）我斷定，（我的）這場民主黨提名之役不會成功。所以我今天宣布中止我的競選活動。」

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美國的武漢肺炎疫情已導致民主黨在各州的黨內初選投票目前幾乎陷入停擺，根據紐約時報統計，在迄今近三十個已投票的州所決定的二千三百多張黨代表票中，拜登拿到一二一七張，超過被提名所需一九九一張的半數，桑德斯只有九一四張。

拜登讚桑德斯 改變美國的強力聲音

桑德斯退選後，民主黨黨內初選只剩拜登獨撐大局，形同民主黨準總統候選人。桑德斯大方表示拜登將獲得黨內提名，他不但恭喜拜登，還讚拜登為人正直，並表示會與拜登合作推動他的前衛理念；拜登則是感謝桑德斯，稱桑德斯是「好人、偉大領袖，與改變我國的強而有力聲音之一」，同時不忘向桑粉拉票，歡迎桑粉成為拜粉；就連川普也插花表態，透過推特呼籲桑粉改挺共和黨，還趁機虧跟他不對盤的麻薩諸塞州參議員華倫與二○一六年總統大選時的對手希拉蕊．柯林頓，稱要不是華倫在黨內初選中瓜分選票，桑德斯應能拿下「超級星期二」中的幾乎所有州。

但最後在三月初的十幾州聯合初選的超級星期二中勝出者，是在初選之初表現欠佳的拜登，拜登更就此逆轉頹勢，奠定領先者地位。桑德斯二○一六年時也爭取代表民主黨問鼎白宮，當時便憑藉其左派理念在年輕選民中大力圈粉；但相較於四年前堅持在打完所有初選戰役的六月份才認輸，如今的桑德斯四月初便主動退選，咸信與他始終無法爭取到黑人選民支持、不受黨內當權派青睞、年輕選民投票率不夠踴躍、低學歷白人選民棄保及初選制度改變有關。以民主社會主義者自居的桑德斯向來被批評理念太左，但武肺疫情間接證實他的那些所謂的激進主張，如調高最低薪資、全民健保與帶薪家庭假等，有助於強化美國的社會安全網。

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