病毒與民怨 習的政治危機

中國一名旅客八日戴著防毒面罩，步行在上海車站外。（路透）

2020-02-09 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體七日報導，對宣稱會打贏「人民戰爭」的中國國家主席習近平而言，防控武漢肺炎疫情是一場醫療戰也是一場政治戰，病毒與民怨都能威脅甚至危及他的皇帝夢與中共領導；更糟的是，向來利用仇外心態來轉移焦點的北京當局，這回面對明顯源自中國本地的疫情與持續沸騰的民怨，根本找不到卸責藉口。

華爾街日報與華盛頓郵報報導，不滿當局處理疫情所引發的民怨，隨著武漢肺炎疫情吹哨人之一李文亮病逝急速竄升；原本大抵上針對地方官員隱匿疫情的怒火，也開始燒向網路和諧與僵化的中央集權，中國社群媒體上出現「#武漢政府欠李文亮醫生一個道歉」，以及甚至是「#我們要求言論自由」等熱門話題標籤。

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這並非中國鄉民首度群情激憤。從汶川大地震、毒奶粉到溫州動車追撞，網路多次集結凝聚民怨；而中國領導階層也日益擅長處理網路輿情，除了限縮宣洩情緒空間，更要加強審查與動員網軍帶風向。關心中國人權問題的美國加州大學柏克萊分校的學者蕭強說，武漢肺炎疫情並不只是一場公衛危機，習近平還要解決國內政治危機；華郵則說，疫情除了是公衛挑戰，也撼動習近平的家長式政治制度的基礎。

從經濟成長遲緩、美中貿易到香港反送中，北京當局面對危機的自救之道，向來是怪罪外國敵對勢力，藉此轉移視聽與鞏固民心。但武漢肺炎疫情卻不一樣，因為主災區在中國無外力之虞，而且民眾直接受到威脅感，以致恐促動一場正中習近平領導核心的危機。

但即使習近平引用毛澤東戰略思想口出「人民戰爭」一語，也無法舒緩廣大民眾的焦慮。曾批評習近平的北京清華大學教授許章潤說，習近平神話已粉碎瓦解；中國維權律師許志永更撰文直言，醫學救不了中國，民主與自由才能救中國。

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