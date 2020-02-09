香港強制檢疫 中國入境「退潮」

香港八日起對「內地」入境者實施隔離、檢疫後，向來交通繁忙的深圳灣公路大橋車輛稀疏。 （法新社）

2020-02-09 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為遏阻武漢肺炎疫情，香港政府八日起對中國實施「半封關」政策，要求所有從「內地」入境香港的人士，自行居所隔離及檢疫十四日，違者判處罰款和監禁。香港媒體指出，經歷封關前夕的大批入境人潮後，仍開放的深圳灣及港珠澳大橋口岸，八日人車已明顯減少。

封關前夕 深圳灣口岸六萬人搶進

香港南華早報指出，香港深圳灣口岸七日約有六萬人從「內地」入境，比港府五日宣布封關前多出一倍；然而，到了八日上午九至十一時，僅有十餘人循此管道入境。香港東網記者也報導，在港珠澳大橋，兩小時內也僅數十人入境，大部分來自澳門，無人來自「內地」。澳門鄭先生表示，澳門早已對「內地」全面封關，香港的檢疫措施「普普通通」，明顯較為寬鬆。

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不過，一對三十多歲夫妻卻在此時返回「內地」。身為香港居民的丈夫坦言，妻子來自廣東省惠州市，但其居港權在八日到期，他選擇陪同妻子返家，否則下次見面恐是好幾個月後，「你能怎麼辦？這就是中港夫妻檔的命運。」另一名前往廣東省東莞市的六十一歲李姓香港居民則說，他只會在需要醫療服務時才返港，「反正政府還是允許你回來（香港）」。

特首林鄭月娥八日前往深圳灣口岸視察，但並未戴上口罩。她在晚間召開記者會表示，八日共有一六一人從「內地」入境，其中的一四八人在家隔離、十一人在飯店、兩人入住暫時設施。警方則突擊檢查其中十人，全數留在居所。更重要的是，由於多國限制口罩出口，林鄭坦言雖接觸廿國、四百家供應商，政府口罩存量仍僅一千兩百萬個，約可讓政府使用一個月，呼籲各界贈予有需要者或轉介政府購買。

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