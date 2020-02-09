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世衛︰82％病情輕微

武漢市醫療人員將一名武漢肺炎病患轉送至指定醫院。（美聯社）

武漢市醫療人員將一名武漢肺炎病患轉送至指定醫院。（美聯社）

2020-02-09 05:30:00

〔編譯周虹汶、記者簡惠茹／綜合報導〕世界衛生組織七日表示，中國先前提供的一．七萬名「武漢肺炎」確診病例資料顯示，病情危急者三％、重度有十五％、多達八十二％病患屬輕度；此外，當時病死率二％，現在則可能不到，但全球對於致病的新型冠狀病毒仍存在「嚴重未知」，有待進一步研究。

各界專家多對中國提供的上述數據存疑，美國疾病管制中心（ＣＤＣ）主任芮斐德卻公開表示「很有信心」，因中美專家已建立密切溝通管道。但他也點出數據盲點：染病者可能因狀況輕微或毫無症狀而未就醫，以致未被計入。中國專家也對新型冠狀病毒肺炎患者的復原率表達信心。

中方稱氣溶膠傳播 我專家反駁

在另一方面，中國上海市民政局副局長曾群昨天在上海市舉辦的疫情防控情況系列新聞發布會上表示，新型冠狀病毒感染的肺炎傳播途徑包括「氣溶膠傳播」，飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，旁人吸入後會受感染。對此，我國抗ＳＡＲＳ專家、中研院學者何美鄉打臉表示，「我不相信、一定反駁」，中國想說的其實是一種空氣傳染，但是卻光說沒提證據，如果是真的，中國院內感染一定更多。

何美鄉表示，中國所謂的「氣溶膠傳播」，應該是想形容小飛沫的傳染方式，有些病毒在小飛沫存活度好，懸浮在空氣中，如果被吸入會造成感染，其實他們想說這就是進入空氣傳染的意思，但是不能光說卻沒提出證據，「我不相信」。何美鄉表示，中國那邊真的不懂，而且不能只是由行政人員提出，應要有科學家或研究團隊提出研究說明，這樣說法出來，又要造成恐慌，大家又要開始搶口罩。

不過，台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗認為，依照中國傳染開來的速度和感染情況來看，空氣傳染是很有可能的，中國現在只敢講氣溶膠傳染，就是不敢直接宣告武漢肺炎會透過空氣傳染，學術上根本沒有氣溶膠這種說法，中國到現在還想掩蓋事實。

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