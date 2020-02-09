美投入30億 援助各國抗疫

美國衛生及公共服務部長阿薩（中）與疾病管制暨預防中心主任芮斐德（左）、國務院副國務卿畢根（右）等美國抗疫小組成員，七日召開記者會，說明將撥款一億美元協助受疫情影響國家。（美聯社）

2020-02-09 05:30:00

中國1天86死 美日公民在武漢染病亡

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情嚴峻，境內截至七日已達三．四五四六萬宗確診病例、七二二宗死亡病例，七日一天更有八十六人死亡，為迄今單日最高紀錄。其中，美國證實首名公民在武漢染病不治，為首起外籍人士死亡案例；日本也指一名公民疑似染疫致死，尚待檢測確認。與此同時，美國國務院宣布撥款一億美元，幫助受疫情影響的國家，但早已準備好赴中研究病毒、協助抗疫的美國醫療專家團隊，仍在等候中方放行。

中方改稱「新冠肺炎」

中國國家衛生健康委員會指出，境內確診病例七日新增三三九九例，死亡病例新增八十六例。全球則已累積七二四宗死亡病例，逼近二○○三年「嚴重急性呼吸道症候群」（ＳＡＲＳ）時，全球七七四人病死紀錄。中國境內確診病例在連兩日微幅下滑後，再次上升，惟湖北省以外地區的新增病例已連四日下降；全國致死率則在六日跌至二％，武漢市也跌至四．一％。衛健委另宣布，統一稱該疾病「新型冠狀病毒肺炎」（ＮＣＰ），簡稱「新冠肺炎」，剔除「武漢」一詞。

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值得注意的是，美國駐中國大使館七日證實，一名六十歲女性美國公民，因感染新冠肺炎，六日病逝於武漢市金銀塘醫院。日本外務省也指出，一名六十多歲男性日本公民疑染新冠肺炎，已在武漢死亡。該患者上月十六日開始發燒，且出現與新冠肺炎一致的症狀，廿八日初步檢測結果也呈陽性，但在結果獲正式確認前，男子就不治，院方暫且稱其死因為「病毒性肺炎」。

美醫療團隊等待放行

與此同時，美國國務卿龐皮歐七日宣布，華府將投入最高一億美元（約卅億台幣），連同民間募集的數億美元捐款，透過直接或間接組織，協助中國及其他國家對抗疫情。美方也已捐贈中方近十七．八噸醫療用品，包括口罩、醫用衣物等，「這些物資是美國人民慷慨解囊的明證」。然而，衛生及公共服務部長阿薩（Alex Azar）表示，美國一個月前就向中國提交醫療團隊名單，希望前往中國以協助了解病例嚴重程度、無症狀傳染風險等問題，但仍在等待中方決定。

美國總統川普七日再次稱讚中國在對抗病毒上「相當專業」，而副總統彭斯也指中國在抗疫上展現「前所未見的透明度」。

澎湃新聞報導，武漢肺炎疫情中，日本是第一時間伸出援手，積極捐助中國的國家。至七日為止，日本政府與民間共捐助包括六三三萬個口罩等物資，累積捐款突破三千萬人民幣（約一．二九億台幣），在日華僑也踴躍捐助。

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