彈劾強碰大選》川普功過 留待美選民定奪

一群抗議人士五日在美國國會參議院宣判川普無罪後，高舉川普有罪的標語牌在國會山莊外抗議。（路透）

2020-02-07 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕當美國國會參議院在彈劾審判的最終表決中裁定總統川普無罪後，被控濫權與妨礙國會的川普，能否繼續安坐白宮主人大位，便從國會山莊議事廳轉往競選活動，由一億五千萬名美國選民來定奪。

1.5億美國選民 年底左右川普白宮大位

預料川普在獲判無罪後的聲明中，將重申清白與指責民主黨人，但他以扣住援助款的方式，要脅外國元首協助調查個人政敵所引發的醜聞與爭議，不但連稍早的參院彈劾審判中幫他開脫的辯護律師團都不曾反駁，如今還可能從現在起到十一月的競選期間不斷被提及與重溫，畢竟川普遭彈劾的最深層原因，恐怕也是攸關總統大選的最關鍵議題：川普鐵了心要揮灑全面且不受限的大權，以及拒絕接受國會有權監督政府與制衡。

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川普團結共和黨人 連任聲勢更旺

擺脫彈劾煎熬的川普，短期內享有更強大的政治力，相較於四年前投身總統大選時所引發的黨內分裂，如今的川普已徹底控制共和黨，以及團結在華府與美國心臟地帶的共和黨人，反觀廝殺激烈的民主黨總統候選人黨內初選才剛揭開序幕，能否團結一心還未可知。挾上台以來最佳的四十九％施政滿意度，川普毫不掩飾利用公器以順利連任之心，他在國會所發表的國情咨文演說，就是一例。

民調 逾半數美國人希望川普下台

但彈劾也並未讓川普毫髮未損。民調顯示，逾半數美國人希望川普下台；對照前述近半數美國人滿意川普施政，一場失敗的總統彈劾益發凸顯美國的對立撕裂。當川普的彈劾審判辯護律師團不斷強調，讓川普被彈劾下台形同撤銷當年把川普送進白宮的六千三百萬選民的付託，但五日在彈劾審判最終投票中，認定川普有罪的近五十名參議員身後的支持者人數，卻多達近六千九百萬，得票率佔所有現任參議員五十四．八％。儘管參院彈劾審判結果並非由選民決定，美國總統也非普選，但倒是能從中一窺民心意向。

過去四個月來攤牌式彈劾過程的政治餘震，不但將形塑美國總統職位的命運，也可能衝擊年底的國會改選，包括影響多名有連任壓力的搖擺州參議員選情，以及讓原本就在眾院佔多數的民主黨人，能更進一步掌控眾院。參院少數黨（民主黨）領袖舒默曾在表決後痛斥審判不公，無罪裁定對川普與其他人皆無意義︱︱此處所指的其他人，恐怕就是在搖擺州連任選情岌岌可危的共和黨參議員，如科羅拉多州的賈納德與緬因州的柯林斯，都將因投下無罪票而觸怒不滿川普濫權的郊區選民。

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