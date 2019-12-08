白宮拒出席彈劾聽證 共和黨反制

美國白宮律師六日怒嗆國會眾議院民主黨人推動的彈劾總統川普調查毫無根據，應盡快停止以免浪費美國人時間。圖為川普六日在白宮出席會議。（路透）

2019-12-08 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮六日回嗆國會眾議院民主黨人的彈劾調查「毫無根據」，並以程序不公為由，拒絕出席聽證，意味屆時將不會有律師現身為美國總統川普辯護。在此同時，國會共和黨人也出招反制，要求傳喚眾院同僚與副總統拜登之子杭特．拜登等人出席國會聽證，但據信應該無法如願。

白宮律師西波隆（Pat Cipollone）致函眾院司法委員會主席納德勒表示，彈劾調查「毫無根據」，還違反正當法律程序與根本公平的基本原則；並重申川普老調，指控眾院民主黨人為彈劾調查這個假把戲，浪費美國人太多時間，應該現在就結束調查。西波隆並警告說，彈劾條款若通過，將是眾院民主黨人濫權，構成美國史上最不公正、高度黨同伐異與違憲的彈劾企圖。

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西波隆在短短兩頁的信中，並未提及出席聽證與否，但從字裡行間推測，白宮應該不會派員出席。繼眾院議長裴洛西日前指示眾院司法委員會草擬彈劾川普的條款後，眾院司法委員會預定九日開議審理調查人員提供的證據，以決定是否控訴川普濫權、賄賂與干預司法；同日，眾院的情報委員會也將就彈劾川普舉行聽證。

在此同時，眾院司法委員會的共和黨（少數黨）成員柯林斯，則公布一份共和黨希望傳喚的證人名單，包括主導彈劾調查的民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達，以及杭特．拜登及其商業夥伴阿契爾（Devon Archer），這兩人都曾是川普要求烏國總統澤倫斯基協助調查的烏國能源公司Burisma的董事；舉報「電話門」的匿名中央情報局吹哨者及其政府聯絡人；以及稍早曾作證支持川普的國家安全會議烏克蘭專家、陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）。但除了文德曼，其他證人都不太可能獲得納德勒的同意。

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