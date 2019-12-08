白宮拒出席彈劾聽證 共和黨反制
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮六日回嗆國會眾議院民主黨人的彈劾調查「毫無根據」，並以程序不公為由，拒絕出席聽證，意味屆時將不會有律師現身為美國總統川普辯護。在此同時，國會共和黨人也出招反制，要求傳喚眾院同僚與副總統拜登之子杭特．拜登等人出席國會聽證，但據信應該無法如願。
白宮律師西波隆（Pat Cipollone）致函眾院司法委員會主席納德勒表示，彈劾調查「毫無根據」，還違反正當法律程序與根本公平的基本原則；並重申川普老調，指控眾院民主黨人為彈劾調查這個假把戲，浪費美國人太多時間，應該現在就結束調查。西波隆並警告說，彈劾條款若通過，將是眾院民主黨人濫權，構成美國史上最不公正、高度黨同伐異與違憲的彈劾企圖。
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西波隆在短短兩頁的信中，並未提及出席聽證與否，但從字裡行間推測，白宮應該不會派員出席。繼眾院議長裴洛西日前指示眾院司法委員會草擬彈劾川普的條款後，眾院司法委員會預定九日開議審理調查人員提供的證據，以決定是否控訴川普濫權、賄賂與干預司法；同日，眾院的情報委員會也將就彈劾川普舉行聽證。
在此同時，眾院司法委員會的共和黨（少數黨）成員柯林斯，則公布一份共和黨希望傳喚的證人名單，包括主導彈劾調查的民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達，以及杭特．拜登及其商業夥伴阿契爾（Devon Archer），這兩人都曾是川普要求烏國總統澤倫斯基協助調查的烏國能源公司Burisma的董事；舉報「電話門」的匿名中央情報局吹哨者及其政府聯絡人；以及稍早曾作證支持川普的國家安全會議烏克蘭專家、陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）。但除了文德曼，其他證人都不太可能獲得納德勒的同意。