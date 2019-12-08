中國豬猴嵌合體 出生不到一週夭折

中國北京幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室研究團隊，創造出全球首見的「豬猴嵌合體」。（取自網路）

2019-12-08 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《新科學家》（New Scientist）雜誌六日獨家報導，中國幹細胞研究團隊已創造出全球首見的「豬猴嵌合體」；但這兩隻帶有馬來獼猴基因的小豬，出生後不到一週便由於不明原因死亡。此類研究雖有助於科學家在動物身上培養人體器官、有助器官移植；但基於實驗動物倫理考量，許多科學家不鼓勵。

據報導，中國北京幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室研究團隊使用馬來獼猴的幹細胞，透過基因改造的方式，讓獼猴細胞產生便於追蹤嵌合成果的綠色螢光蛋白（ＧＦＰ），再將其注射至豬的胚胎內培育；最終有超過四千個經特殊處理的胚胎被植入實驗母豬體內，但僅有十隻小豬順產，其中只有兩隻是帶有獼猴基因的「豬猴嵌合體」。

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兩隻「豬猴嵌合體」的心、肝、脾、肺和皮膚等器官，都發現帶有獼猴基因的細胞組織，但所佔比例很低（介於千分之一至萬分之一）；且兩隻「豬猴嵌合體」都在出生後一週內，由於不明原因死亡。研究團隊認為，由於未帶有獼猴基因的小豬同樣也在一週內死亡，造成「豬猴嵌合體」死亡的原因，可能是體外人工受精過程，而非嵌合過程。

研究團隊將繼續嘗試創造出帶有更多獼猴基因的「豬猴嵌合體」，以達成在豬隻身上培養出獼猴器官的目標。「嵌合體」研究有助於科學家進一步在動物身上培養人體器官，幫助需要器官移植的病人，但「人獸混合胚胎」（動物性集合胚）研究已引發諸多倫理爭議；加州「沙克研究所」（Salk Institute）二○一七年創造出「人豬嵌合體」後，隨即招致「豬腦帶有人類基因（豬長出人腦）」等質疑。

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