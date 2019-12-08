槍擊美軍基地3死 沙國軍官遭擊斃

槍手沙姆拉尼為在美受訓的沙烏地阿拉伯空軍軍官。（取自網路）

2019-12-08 05:30:00

赴美受訓卻行凶 還有六名沙國人被捕

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國佛羅里達州「彭薩科拉（Pensacola）海軍航空基地」六日一早爆發槍擊案，赴美受訓的沙烏地阿拉伯空軍軍官沙姆拉尼（Mohammed Saeed al-Shamrani）持手槍大開殺戒，導致三人死亡、十二人受傷，之後被員警擊斃，另有六名沙國人被捕。槍手在行凶前疑似曾在「推特」怒斥美國是邪惡之國，聯邦調查局（FBI）正調查事件是否涉及恐怖主義及團體行動。

疑曾推文批美是邪惡之國

事件發生於美東六日上午七時左右，沙姆拉尼持當地購得的手槍，在基地的教學大樓開火，兩人當場死亡，一人送醫後不治，他則在與警察駁火後遭擊斃，另有包括兩名員警在內十二人受傷。沙姆拉尼為沙國空軍少尉，是參與美國海軍外國訓練計畫的廿名沙國海、空軍航空員之一。該計畫目前共有兩百名外國學員。

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監視聖戰組織動態的賽德情報集團指出，沙姆拉尼曾在「推特」宣稱：「我反對邪惡，美國已完全變成邪惡之國，……我恨是因為你們支持、資助及從事犯罪，不單針對穆斯林，還針對全人類。」據悉，沙姆拉尼也曾發文譴責美國支持以色列，並曾引述恐怖組織「開打」已故領導人賓拉丹的話，帳號目前已被停用。此外，另有六名沙國人被警方逮捕，其中有三人被指在現場拍攝行凶過程。

美檢討相關軍訓計畫

美國總統川普除了對死傷者家屬致上慰問外，也轉述沙國國王沙爾曼來電，稱沙國人民對槍手的野蠻行徑感到憤慨，全力支持美方調查。這是繼四日在夏威夷珍珠港海軍基地後，美軍設施一週內的第二起槍擊案。

事件亦引發美國政壇對外國軍事訓練計畫的關切。五角大廈表示，截至六日共有一五三國、五一八一名外國軍事學員在美受訓，包括八五二名沙國人。佛州聯邦參議員史考特呼籲全面檢討軍訓計畫，不該為想傷害美國的人提供頂尖軍事訓練；佛州聯邦眾議員蓋茨則表明，事件彰顯美方在篩選外國軍事訓練生上出現嚴重漏洞。

美國佛羅里達州「彭薩科拉海軍航空基地」六日爆發槍擊案。（法新社檔案照）

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