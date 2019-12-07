接種率低又反疫苗 去年麻疹釀14萬死

南太島國薩摩亞自十月起爆發麻疹疫情，至今造成六十三人死亡，防疫情勢嚴峻。圖為來自鄰國紐西蘭的衛生官員正在薩國首都阿庇亞（Apia）一間診所，準備麻疹疫苗。（美聯社）

2019-12-07 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）五日表示，麻疹去年全球奪走約十四．二三萬條人命，有近千萬人遭感染，全球各地區無一倖免。去年死於麻疹的人數，雖是二○○○年的四分之一，但比一七年多十五％。聯合國官員將疫情歸咎於網路和社群媒體上，反疫苗人士的陰謀論推波助瀾。ＷＨＯ也認為是將近十年來，疫苗接種率停滯不前所致。

ＷＨＯ和聯合國兒童基金會（ＵＮＩＣＥＦ）估計，全球約八十六％的兒童，去年接種麻疹疫苗的第一劑，惟施打第二劑的不到七十％。遠低於建議的九十五％疫苗覆蓋（接種）率，為避免感染麻疹，兩劑缺一不可。麻疹好發於五歲以下的嬰幼兒，除了可能致死，還可能產生肺炎、腦膜炎等嚴重的併發症。

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較貧窮的國家首當其衝，絕大多數的麻疹病例與致死案例，均位於撒哈拉沙漠以南的非洲地區。非洲的剛果民主共和國、賴比瑞亞、馬達加斯加、索馬利亞及歐洲的烏克蘭，乃麻疹疫情最嚴重的五國，佔全球半數病例。

不過，美國今年通報的麻疹病例數，創近廿五年來新高，差一點喪失其「麻疹絕跡國」的地位。歐洲的阿爾巴尼亞、捷克、希臘和英國，因疫情持續逾一年，皆已從絕跡國的名單上剔除。

在若干較富裕的國家，一些父母以宗教等為由，避免讓子女接種疫苗。對官方的不信任和麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗會導致自閉症的迷思及謠傳，皆削弱部分家長對疫苗的信心。

人口約廿萬的南太平洋島國薩摩亞（Samoa），十月爆發麻疹疫情以來，已有四三○○多人遭感染，造成六十三人死亡。為防止疫情失控，薩國十一月宣布全國進入緊急狀態，實施宵禁並封鎖國境，強制執行大規模的疫苗接種。家中只要有人沒有免疫力，就要在屋外懸掛紅旗，以告知巡迴的疫苗接種小組。

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