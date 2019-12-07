全球監視器上看10億支 中國佔一半

中國北京天安門廣場周遭設置許多監視器，民眾早習以為常。（法新社檔案照）

2019-12-07 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕經濟預測及產業研調機構IHS Markit五日發布報告，顯示影像拍攝解析度及人工智慧（ＡＩ）技術的進步，助益政府和企業提升建置安全網路的監視器數量；全球用於監控的攝影機數量，預估二○二一年底將從目前的七．七億支增至十億支以上，增幅近卅％；中國料將繼續持有全球半數以上的監視器，但若從人均比例來看，中國的監視器密度與美國相差不多。

報告指出，在美國每四．六人有一支監視器，在中國每四．一人有一支監視器，監視器普及率不相上下；美國的監視攝影機數量預估二○二一年前將增至八千五百萬支，日後可能在美國社會引起不小於中國社會當前對大規模政府監控的爭論。

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監視器人均普及率 中美相當

據報告，中國杭州海康威視數字技術、浙江大華技術，仍是監視攝影機產業的龍頭企業，市佔率將近三十八％；南韓的韓華技佳（Hanwha Techwin）、日本的松下電器（Panasonic）也具產業主導地位。印度、巴西、印尼等人口眾多且增長快速的開發中國家，料將持續推動監視器產業的成長。

IHS Markit分析師表示，中國監視設備數量增長最大原因，是當局廣設用於城市監控的監視攝影機；在美國，城市監控只佔一小部分，而用於加強學校、購物中心、辦公室等場所的監視器數量正在增加。

據美國喬治城大學隱私與科技中心今年稍早發布的一份報告，底特律、華府、奧蘭多等大城市正在測試兼採「人臉辨識技術」的監視器，以利警政與治安；與此同時，加州奧克蘭、舊金山已通過法案禁採此技術。

七成九民眾憂人臉辨識洩漏資訊

中國《南方都市報》五日發布「人臉識別落地場景觀察報告（2019年）」，顯示七十九％受訪民眾擔心「人臉數據」洩漏，七十三％受訪民眾希望能自主選擇是否採用人臉辨識技術。有受訪者表示，人臉數據綁定一系列金流帳戶，讓人不免擔心數據管理者無法妥善收存數據。

報告也指出，主打「無感」的人臉辨識服務實則為「技術不公」，許多人臉識別設備沒有提供隱私政策或用戶協議，民眾根本無法在知情同意的前提下使用；以公廁衛生紙機為例，使用者進入攝影機範圍後就被「刷臉」，但機器對於如何儲存、刪除人臉數據等關鍵問題，都沒有進行任何說明。

中國北京天安門廣場周遭設置許多監視器，民眾早習以為常。（法新社檔案照）

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