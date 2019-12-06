對抗伊朗 美擬增兵中東1.4萬

據傳川普打算向中東增兵一萬四千名部隊和數十艘軍艦、軍備，對抗伊朗。圖為川普上月底閃電訪問阿富汗，在巴格蘭空軍基地與美軍一起過感恩節。（法新社）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後向來致力從國際糾葛中抽身，不過，現在為了對抗伊朗，打算向中東地區增派多達一萬四千名部隊和軍艦、軍備。這是美國五月起向中東增兵行動的一部分，將使美軍在中東部署規模擴大一倍。

部署規模將擴大一倍

《華爾街日報》四日報導，美國政府官員透露，預期川普最快本月就將宣佈這項決定；川普現在相信，有必要擴大駐軍，對抗德黑蘭政府構成的威脅。行政和軍方官員越來越擔心，若美國中東利益或者部隊遇襲會沒有什麼選項可回應，藉由增加軍事資源，可更有效嚇阻德黑蘭，防範伊朗在美國與日俱增的經濟施壓下採取報復行動。

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目前總計有六萬到八萬名美軍部署中東和阿富汗。美國上次在二○一三年提高伊朗周邊的軍事部署，是為了施壓談判伊朗核計畫，並且促成雙方於一五年簽署協議。不過，川普政府去年已經退出該協議。部份官員擔心，擴大軍事部署反而會招惹攻擊，或者引發不可預測的衝突。

《紐約時報》四日引述美國情報、軍事官員說法，伊朗利用近期伊拉克國內亂局，悄悄增加在伊拉克秘密部署的短程飛彈數量，顯示川普政府藉由提高該區域軍事力量，嚇阻德黑蘭當局的作法大致失敗。伊朗這些飛彈直接威脅以色列、沙烏地阿拉伯等美國的中東盟友，也危害美軍部隊。

伊朗偷偷部署短程飛彈

情報官員說，伊朗正在進行一場影子戰爭，攻擊中東國家，但又遮掩攻擊發起地，以便降低衝突惡化的可能性；在境外部署飛彈，讓德黑蘭政府在與美國和其盟邦的對峙中佔得優勢，若對方要回擊，便可利用這些境外飛彈反擊。

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