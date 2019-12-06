反退休金改革 法國數百萬人大罷工

5日在巴黎市政府附近的里沃利街上，許多民眾受大罷工影響，只能改騎腳踏車出門。（歐新社）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕為抗議總統馬克宏提出的退休金改革方案，法國民眾五日發動無限期的聯合大罷工，巴黎捷運、法國高鐵TGV、警消、各級學校、郵政、醫護與機場等各行各業人員均響應，第一天就將有數十萬人走上巴黎街頭，預料將是近二十五年來最大規模的示威抗議。法國內政部預估，全法會有約二五○場示威活動。《巴黎人報》形容，這將是「交通運輸的黑色星期四」。

全法國約250場示威活動

國營的「法國國家鐵路」（SNCF）集團表示，TGV約九十％的班次取消，且郊區、城際路線同樣也有約九十％停駛；連接英國、法國、比利時及荷蘭的高鐵「歐洲之星」（Eurostar），以及往返巴黎與布魯塞爾的「大力士高速列車」（Thalys），皆受波及。歐洲之星並宣布，將減班至十日。法國航空（Air France）已大砍三十％的國內航班及十五％的短程國際航班。

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僅三成學校能正常上課

巴黎十六條捷運路線中，十一條停駛，其餘僅在早上的尖峰時間，以無人化的方式開放。巴黎各運輸工會五日也投票支持將罷工到九日。巴黎艾菲爾鐵塔聲明，由於人手不足，因此停止開放。法國教育部四日預估，將只有卅％的學校能正常上課。為預防示威變調，僅首都巴黎就將部署共約六千名警察及憲兵，與一八○輛旨在快速打擊任何暴亂的機車。

齊頭式退休新制 引爆民怨

引爆民怨的是馬克宏打算實施「齊頭式」退休新制，共廢除原先四十二種職業別退休的「特別制度」，統一為「積分制」。《紐約時報》指出，法國的退休制度是全球最優渥、最複雜之一，退休所得替代率約七成，且如鐵路工人五十二歲就可退休，以致赤字達到一百九十億美元。新制受影響的職業從鐵路工人、火車司機員、能源工人、律師到「巴黎歌劇院」的員工。法國政府雖預定十二日才會公布該改革計畫的細節，惟總理菲力普已坦言，為維持財務平衡，新制下的勞工將必須逐漸延後退休年齡，而法國的法定退休年齡為六十二歲。

此次的大罷工恐延燒數日、甚至數週，參與的勞工可能多達數百萬人。外界已將其和一九九五年十一月至十二月法國前總統席哈克及總理居貝（Alain Juppe）任內，政府與工會為退休金改革針鋒相對的往事相提並論。當時有約兩百萬人走上街頭，法國癱瘓約三週，政府最後放棄改革計畫。

黃背心運動後 馬克宏新考驗

這也是法國去年十一月爆發反政府的「黃背心」運動後，馬克宏再次面臨的重大執政考驗。民意調查指七十％的法國人支持這次的大罷工，馬克宏的支持度處於約卅三％的低點。他二○一七年就任以來，已成功推動爭議勞工和稅制改革，並整頓SNCF。

法國南部大城馬賽5日出現抗議退休金改革計畫的示威活動，圖為示威者持著寫有「種下痛苦，就會遭到怒火反噬」的抗議標語。（法新社）

法國5日展開全國無限期聯合大罷工，大眾運輸業等許多行業響應。巴黎北站月台與軌道上空空蕩蕩，不見旅客、列車及站務人員。（法新社）

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