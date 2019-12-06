中使:美蓋柏林圍牆 全方位封鎖中國

中國駐美大使崔天凱去年十一月接受路透訪問檔案照。（路透）

2019-12-06 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國駐美大使崔天凱四日在美中貿易全國委員會年度晚宴上，就華府近日針對北京的一連串強硬動作，批評美國正在意識形態、科技、經濟等多領域上打造「柏林圍牆」，封鎖中國，並指香港、新疆問題「被嚴重歪曲」，須警惕「一些破壞性的勢力」利用貿易爭端複雜難解之際趁虛而入。

崔天凱向在座的前美國貿易代表希爾斯（Carla Hills）、佐立克（Robert Zoellick）等五百名賓客發表談話，指「美國一些人把矛頭指向中國的執政黨和國家制度，試圖在中美之間重建經濟、科技和意識形態的『柏林圍牆』」，在兩國人民之間散布敵意，甚至挑起衝突，「這樣的中美關係是我們四十多年來所努力追求的嗎？」

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他說，「真正的陷阱來自誤解誤判和執迷不悟的偏見」，面對中國等發展中國家興起，美國是看到合作夥伴而歡迎，還是眼裡只有對手敵人而抵制；兩國經貿團隊正在共同努力化解分歧，只要堅持在平等互利、相互尊重的基礎上對話，就能克服困難，重回互利共贏的「正確軌道」。

佐立克在會上的談話，儘管責備中國侵犯性的科技和再教育營，但是也批評美國決策者削弱華府對中國政策，淪為疏離和懲罰，以及川普政府打擊世界貿易組織（WTO）的威信。他說，「我們需要看清楚中國帶來的真正戰略挑戰，謹守紀律，不要被一些可受控制的風波分心，這可能導致誤判和犯下錯誤」，美國需要在國際體系中與中國競爭，「無兵難打仗，美國需以提倡更好的理念、作為，透過具有吸引力的夥伴關係和中國競爭，而非走回頭路、仗勢欺人。」

美國國務院前東亞暨太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）近日為非營利智庫「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）走訪北京、上海，她三日在紐約談此行心得，表示根據她與中國外交部、中共中央和全國人民代表大會等官員會面的了解，「他們都對短、中期美中關係感到悲觀」，預期情況還會更糟，「至少我從中方那裡得到的感覺是，很大程度上，貿易談判的時機似乎已過」，中方認為，貿易戰或許會沒完沒了的拖下去，現在焦點轉向兩國經濟「部分脫鉤」，正在尋找部分學者最近所提出，在經濟合流和完全脫鉤之間的中間地帶。

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