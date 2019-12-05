糗！北約領袖閒聊 消遣川普全都「錄」

三日晚間英國女王作東的北約七十週年晚宴上，加拿大總理杜魯道（圖中）、法國總統馬克宏、英國首相強森等數名領導人，被拍到在聊天中疑似揶揄美國總統川普。（美聯社）

2019-12-05 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）在倫敦召開成立七十週年峰會，但美、法等主要成員國領袖之間近日頻頻上演公開失和。三日在英國女王伊莉莎白二世做東的北約七十週年晚宴上，採訪團拍到加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、英國首相強森等人疑似在閒談時揶揄川普。

影片顯示，這場在白金漢宮舉行的晚宴上，強森、杜魯道和馬克宏聚在一塊寒暄，強森問馬克宏「這就是你為什麼遲到？」這時杜魯道插話說，「他（馬克宏）遲到，是因為他（川普）一開始就先花了四十分鐘開記者會」，「對對對，四十分鐘」。馬克宏接著似乎在聊和川普的會面趣事，聊得興味盎然，不過他背對攝影機鏡頭，聽不清楚他說了什麼，一旁的還有英國公主安妮、荷蘭總理呂特。

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川普批加總理杜魯道「雙面人」

英國「衛報」指出，這幾個人在談話中從來沒明確提到在說誰，但是這段對話顯然是指美國總統川普，他向來以在記者會上東扯西扯、講個半天著稱。三日稍早，川普在倫敦與馬克宏的雙邊會不但針鋒相對，火藥味十足，會前川普與記者大聊了五十分鐘。

這段影片最先由俄羅斯衛星通訊社（Sputnik News）貼在臉書上，之後加拿大廣播公司（CBC）四日在「推特」發布經過剪輯、著重上述閒聊內容的版本，並且加上字幕。影片中還有一段是杜魯道說，「喔，對對對，他宣布了…，你就看他的人下巴都掉到地上」。不過同樣不知道這句話所指是誰。

北約峰會閉幕記者會 川普取消出席

川普四日被問到這段影片，批評杜魯道「雙面人」，接著取消原訂召開的北約峰會閉幕記者會。強森被問到他們當時是不是在講川普，表示他不知道，也強調，說他不尊重川普「完全是胡說八道」。

美國總統川普（圖中）四日準備在北約峰會合照時，走過法國總統馬克宏和德國總理梅克爾面前。（路透）

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