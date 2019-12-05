美眾院情報委員會通過彈劾報告 川普斥政治騙局

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（右）、眾議院共和黨黨鞭史卡利塞（左）三日為民主黨指控川普濫權辯護。（法新社）

2019-12-05 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國聯邦眾議院由民主黨領導的情報委員會，三日以十三票贊成、九票反對，表決通過一份川普的彈劾調查報告；該份厚達三百頁的調查報告，指稱川普利用美國軍事援助、邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮為誘餌，強迫澤倫斯基「順從他的政治要求」，同時指控川普是「美國史上首位尋求全面妨礙眾院彈劾調查的總統」。

控「川普濫用職權並妨礙彈劾調查」

該份民主黨的總統彈劾調查報告已送交眾院司法委員會，司委會將繼續推進對川普進行正式彈劾的進程，包括決定彈劾理由是否充分、是否起草彈劾條款等後續程序；司委會將於四日召開首場彈劾調查的聽證會。民主黨則希望能夠在耶誕節休會前，由眾院全院投票決定是否彈劾川普。

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根據報告，川普被指控濫用職權、要求澤倫斯基在明年總統大選前調查民主黨總統參選人之一的拜登，藉此幫助川普尋求連任；而川普「行為不當」與「阻礙國會調查」的證據數量驚人，「川普任其個人政治利益凌駕國家利益之上，傷害總統大選公信力，也威脅到國家安全」；副總統彭斯、國務卿龐皮歐、能源部長裴利（Rick Perry）、白宮代理幕僚長穆瓦尼均知情或積極參與此事。

報告附錄、先前未經披露的通聯紀錄顯示，川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）曾多次致電眾院情報委員會主席努尼斯與他的幕僚、特定記者、白宮預算及管理局（OBM），努尼斯並曾聯繫烏克蘭裔的美國商人帕納斯（Lev Parnas）。報告也指控川普「史無前例」的妨礙彈劾調查，包括斷然拒絕讓他的高階顧問提供文件和證詞，阻擋政府官員作證、但沒有成功，及恫嚇證人等。

白宮批：無充分證據 只是「偏頗的虛假程序」

針對該份民主黨的總統彈劾調查報告，白宮稱其為沒有充分證據的指控，只是「偏頗的虛假程序」。正在倫敦參加北約峰會的川普四日重申，他沒有做出任何不法行為，彈劾調查是一場「政治騙局」，意圖使他不當選但無法得逞。

同時，眾院共和黨也公布共和黨版本的總統彈劾調查報告，駁斥彈劾；該份約一二三頁的文件總結，川普施壓烏克蘭調查拜登是出於對烏克蘭「真切且合理」的懷疑，及對美國人涉貪的「合理」擔憂，並非想謀取自身政治利益；川普授權朱利安尼協助主導烏克蘭事務「並無不當」。

美國總統川普四日重申，國會彈劾調查是一場「政治騙局」，意圖使他不當選但無法得逞。（法新社）

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