北約首認 中國崛起構成挑戰

北約組織（NATO）四日結束在英國召開的成立七十週年峰會，廿九個成員國領袖會後聯合聲明，提到中國與俄羅斯對北約帶來挑戰，這也是北約首次正式承認中國已對北約構成「挑戰」。（法新社）

2019-12-05 05:30:00

點名中國擴軍、一帶一路、5G基建 改變國際均勢

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）四日結束在英國倫敦西北方城市瓦特福（Watford ）召開的成立七十週年峰會，廿九個成員國的領袖在會後發表聯合聲明，提到中國與俄羅斯對北約帶來挑戰，這也是北約首次正式承認中國已對北約構成「挑戰」。共同聲明也重申會員國信守北大西洋公約第五條的集體防衛承諾，並誓言採取更強硬行動來對抗恐怖主義。

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劍指華為？北約聲明力保5G資安

北約共同聲明也針對美國關切的第五代行動通訊技術（5G）表明立場，指北約和盟邦致力確保包括5G在內的通訊安全。美國總統川普四日表示，他認為中國的華為公司是「安全危害」，而且他遇到且交談的每位領袖，看起來都不會採用華為。英國首相強森則說，他會根據確保國家安全以及五眼聯盟合作的立場，來決定是否允許華為參與英國5G網路建設，「我不想英國毫無必要地對海外投資抱持敵意」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，中國的國防預算是全球第二高，也擁有射程可達歐洲及美國的長程飛彈；在中國國家主席習近平的領導下，北京的外交政策更為強勢、影響力不斷增長，中國的崛起關乎北約各成員國的安全防衛，「這對北約是契機也是挑戰，我們必須共同因應」。

史托騰柏格強調，過去五年北京增加了八十艘戰艦與潛艦，相當於英國皇家海軍的總兵力；中國的崛起正在改變國際均勢，北京的影響力透過「一帶一路」倡議橫跨中亞、已觸及歐美陸地，「中國持續往北極、非洲邁進，並砸重金投資歐洲基礎建設和網路」。北約提出因應中國崛起的行動計畫，並非是為了創造新的敵人，而是為了平衡的分析、認識、回應中國崛起構成的各項挑戰。

北約軍費 5年內增至4000億美元

軍費議題方面，回應川普一再指責歐洲各國負擔過少軍費，北約在共同聲明承諾將會增加軍事支出。史托騰柏格三日已表示，北約軍費會在二○二四年前增加至四千億美元。

俄羅斯總統普廷三日表示，俄軍將繼續發展現代化海軍，以因應北約潛在威脅；普廷稱，北約在俄國鄰國及邊境加強軍力，已對俄國的國家安全構成潛在威脅，他並強調俄國「一再表示已準備好」與北約共抗國際恐怖主義等「真正的威脅」。

法國總統馬克宏上月稱北約處於「腦死」狀態，應將重心多放在對抗伊斯蘭主義恐怖份子，並重啟與俄羅斯之間的戰略對話；川普三日形容「腦死論」是「非常、非常討人厭的說法」，批評馬克宏「非常無禮」。馬克宏四日仍堅定維持「北約腦死論」立場，共同聲明則採納德、法兩國意見，將在北約設置專家諮詢組，就北約改革提供諮詢。

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