警民對立惡化 示威女嫁港警 伴娘落跑

香港女子「阿梅」和交往八年的警察男友準備明年結婚，卻因「反送中」警民對立，而感受不到準新娘的喜悅。（法新社）

2019-12-05 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕延燒至今已近六個月的「反送中」運動不僅衝擊香港經濟、嚴重撕裂社會，甚至傳出有情人恐怕結不了婚，因與警察交往不獲祝福，準新娘只能接受閨密勸分、伴娘預告「落跑」以及婚禮業者拒接訂單等事實。

化名「阿梅」（May，譯音）的香港「反送中」示威者告訴法新社，場地訂了、客製化婚戒準備好了，為了明年二月大婚，芳齡廿八歲的她也已開始尋找夢幻婚紗。卻因交往八年的另一半是警察，親友現在都反對她嫁，包括本來已答應當貼身首席伴娘的閨密也考慮缺席，以致婚禮可能無法如期舉行。

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她坦言很難過，因沒想過會在人生重要時刻失去朋友，閨密陪準新人挑婚紗後，甚至私下對她直說「你還沒嫁，還有得選擇」。這一切讓她「了解到，警方與居民之間的關係，變得有多破碎」。事實上，男友身為昔日被譽為「亞洲第一警隊」的港警一員，過去一直令人驕傲，最近卻成朋友間地雷，大家漸行漸遠。

早在好友唱衰前，「阿梅」的結婚籌備過程就已出現麻煩：當地結婚產業業者上月八日發布聯合聲明，拒絕承接警察人員婚禮，以致她的喜帖難產。但就算自己辦婚禮，示威者也常騷擾警察結婚場合，結果又引來警方催淚彈與橡膠子彈。

久而久之，「阿梅」知道他倆關係很難不被「反送中」危機影響，事實上，許多與警察交往的示威者皆是分手作收。但她知道男友很難轉換工作跑道，她也離不開他，即使婚禮可能辦不下去，現在選擇相信「我們的關係會繼續」，畢竟「我們還深愛對方」。

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