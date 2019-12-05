便衣港警埋伏誘捕中學生 坐騎少女

香港警方四日上午在九龍土瓜灣埋伏逮捕四名涉嫌堵路、塗鴉的十四、十五歲中學生，一名便衣女警被拍到直接坐在其中一名女學生背頸部壓制。影片在網路流傳後，引發外界批評港警過度使用武力。（取自網路）

2019-12-05 05:30:00

泛民派25議員提案彈劾林鄭

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港警方四日上午在九龍土瓜灣埋伏逮捕四名涉嫌堵路、塗鴉的十四、十五歲中學生，一名蒙面便衣女警被拍到直接坐在其中一名女學生背頸部壓制。影片在網路流傳後，引發外界批評港警過度使用武力。而面對香港特首林鄭月娥始終不願正面回應「五大訴求」，泛民主派立法會議員四日提出彈劾動議，希望藉由彈劾林鄭為香港找到「轉機」。

對於警方疑似執法過當，紅磡分區指揮官鍾雅倫說明，當時一名中年男子上前推開、攻擊女警，企圖協助學生逃離，員警「只是使用最低武力」，網路流傳影像應是警方剛好制伏學生那一刻；該名女警隨後將女學生上手銬，並未繼續坐在她身上。

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被捕的三男一女被警方搜出噴漆、伸縮警棍等物品，依涉嫌公眾地方行為不檢、刑事毀壞、藏有攻擊性武器等罪嫌拘留調查；該名中年男子也被以襲警、妨礙公務為由拘捕。警方指稱，自開學後，因暴力行為被捕者中，超過四成是學生，比率高於以往。香港政務司長張建宗仍強硬表示，支持警隊「果斷執法，止暴制 亂，恢復社會秩序」。

與此同時，廿五名泛民主派立法會議員提出動議，擬根據「香港基本法」第七十三條第九項彈劾林鄭，呼籲建制派支持，讓林鄭和港府「好心分手」。公民黨議員楊岳橋表示，這項彈劾案本應七月就提出，如今事隔半年，林鄭縱容警方濫用暴力，對香港造成更大破壞，區議會選舉結果也充分反映民眾對政府不滿，林鄭卻仍無動於衷。此前據傳林鄭曾向北京高層請辭但未獲准，楊岳橋說，彈劾案可以「送她一程」。

泛民派提出的動議是指特首嚴重違法或瀆職，委託終審法院首席法官組成獨立調查委員會，並向立法會提出報告。根據基本法，若委員會認為有足夠證據證明指控成立，經立法會全體議員三分之二通過，可提出彈劾特首，報請中國國務院決定是否予以免職。

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