義大利捨親中路線 聲援香港

香港眾志秘書長黃之鋒上月廿七日以視訊方式，擔任義大利「吉安賈可蒙．費爾特里納利基金會」（Giangiacomo Feltrinelli）的「香港民主」專題論壇主講人。（歐新社檔案照）

2019-12-05 05:30:00

籲釋放示威者 徹查警暴

〔編譯周虹汶／綜合報導〕義大利國會眾議院外交事務委員會四日通過聲援香港「反送中」運動的決議案，除呼籲政府透過歐盟調查香港警察濫用武力、力挺歐盟主張釋放示威者的立場，另要求說明香港民主派政團「香港眾志」秘書長黃之鋒被禁止赴歐演講的正當理由，顯示被中方惹惱的義國朝野，正深刻檢討前朝政府遺留的親中路線。

四日通過的決議案由曾任義國基礎建設和運輸部長的中右翼「我們和義大利黨」（ＮＣＩ）眾議員盧比（Maurizio Lupi）提出，獲眾院外委會跨黨派議員全體同意，聯合執政的「五星運動黨」（M5）與「民主黨」（ＰＤ）皆表贊成。

請繼續往下閱讀...

ＰＤ眾議員奎塔佩勒（Lia Quartapelle）表示，她很高興全體議員有志一同，「要求國家清醒及針對香港危機發表看法」；各黨也同意，義大利尊重示威與表達權利，這是義國外交前提。

遭警方指控涉嫌「組織未經批准集結」的黃之鋒，目前仍處保釋期間。他上月獲歐洲多國議會邀請前往訪問，要求更改保釋條件，法庭卻以「不太重要」為由，拒絕其離港聲請；高等法院也不准他出境，指其「具潛逃風險」。

由於黃之鋒無法參加義國國會外交及人權聽證會，義國參議員上月廿八日改以視訊方式進行對談，我國駐義代表李新穎亦應邀出席。中國立刻暴跳如雷，隔日由駐義大使館發言人出面，痛批黃之鋒是「港獨跳梁小丑」，義國部分政客為「港獨」份子撐腰，是「極其錯誤和不負責任的行為」。中國駐義大使李軍華本月一日更投書當地《共和國報》，強調「香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力插手」。

義大利今年三月成為加入中國「一帶一路」跨國經濟帶的七大工業國組織（G7）唯一成員。但奎塔佩勒直言，義國在國際舞台「始終爭取多邊立場」，八月下台的前政府卻在三月簽署「一帶一路」，導致義國與歐洲夥伴關係受損，今後應返回歐洲路線，避免令義國「虛弱」的「單邊主義」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法