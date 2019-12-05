衝著中國 違反人權者 將禁入澳洲查扣資產

澳洲支持香港民主抗爭的示威者，九月間在雪梨集會聲援香港。（歐新社檔案照）

2019-12-05 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在中國大規模侵害新疆維吾爾族人權引發全球譴責之際，《澳洲人報》四日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府有意立法制裁縱容侵害人權的政府，禁止這些侵犯人權者入境澳洲，或查扣其資產。維吾爾人權倡議人士也呼籲澳洲政府，透過貿易手段遏阻北京當局在新疆的「文化種族屠殺」。

維族籲遏阻種族屠殺

據了解，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）已要求國會的外交、國防與貿易聯席常設委員會，以由美國前總統歐巴馬簽署生效、授權制裁侵犯人權與國外腐敗人士的「馬格尼茨基人權問責法」為藍本推動立法，以便對人權侵害者及「曾實質上協助、贊助或資助重大貪瀆」者，施以攸關簽證與財產的制裁。

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參照馬格尼茨基人權法

一旦澳洲施行類似「馬格尼茨基人權問責法」的法律，將是情報共享的「五眼聯盟」（英美紐澳加）中，繼美、英、加後第四個推出類似法律的國家，將可用來對付在中國、俄羅斯、柬埔寨與緬甸的人權侵害者。澳洲執政黨自由黨參議員佛西特（David Fawcett）主持的聯席常設委員會，將透過其下的人權小組委員會檢視美版「馬格尼茨基人權問責法」。澳洲國會兩黨都有人支持推出澳洲版「馬格尼茨基人權問責法」，工黨參議員吉欽（Kimberly Kitching）已提出仿效美版的法案，允許澳洲政府點名與制裁個別人權侵害者。

「聲援維吾爾人運動」（Campaign for Uyghurs）執行長阿巴斯三日指控，北京當局在新疆大規模關押維吾爾族人，是「自納粹大屠殺以來針對單一種族進行的最大監禁」，是「文化種族屠殺」…持續與中國做生意，形同種族屠殺及危害人類罪行的幫凶，「我們若是將人權與貿易脫鉤，還有什麼籌碼？要怎麼對一向不在乎人權的國家爭取人權？」

澳兩大黨高度關注香港

此外，香港公民黨立法會議員譚文豪表示，已和澳洲自由黨及工黨的廿幾名國會議員會面，兩大黨也高度關注香港局勢，並支持「馬格尼茨基人權法案」立法，以制裁違反人權者。

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