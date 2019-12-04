反香港人權法 林鄭:依法配合北京

香港特首林鄭月娥三日宣布，將配合中國政府反制美國「香港人權與民主法案」的措施。（法新社）

2019-12-04 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國鑑於香港政府《逃犯條例》修訂案而起的「反送中」運動遭連月鎮壓，總統川普上月底正式簽署國會兩院一致通過的《香港人權與民主法案》，成為美方對打壓香港基本自由者的制裁依據。先前反覆指控美方「支持反中亂港份子」的中國，繼二日正式祭出報復手段，官媒也隨後陸續放話，稱這只是中方「第一波反制措施」，預告中美兩國間除了談判陷入停滯的貿易戰，還有多波人權民主戰等在後頭。

中國共產黨機關報《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進二日透過推特透露，據他所知，為了因應美國接下來準備針對中國新疆維吾爾自治區立法，中國政府將先發制人，可能對曾在新疆問題有過「可憎表現」的美國官員與議員限發簽證，甚至不許持有美國外交護照者進入中國疑似大規模侵犯人權的新疆。環時另推文指出，中方即將發布「不可靠實體名單」。

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香港特首林鄭月娥三日也跟進宣布，中國政府反制《香港人權與民主法案》屬外交事務，港府將依法配合；並重申反對美方就此立法，因港人人權和自由已有《基本法》保障，美方做法不僅「完全無必要、無理據」，也讓各界對香港經濟失去信心，更是外國府會干預香港事務的具體證據，令人遺憾。

針對「美方嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政」的「無理行為」，中國外交部發言人華春瑩二日表示，即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對美國ＮＥＤ、國際事務民主協會（ＮＤＩ）、國際共和研究所（ＩＲＩ）、人權觀察、自由之家等「在香港修例風波中表現惡劣」的非政府組織實施制裁。

環時二日晚間指出，這是中國首次公開制裁美國非政府組織，該些機構與美國當局關係密切，處於「美國進行價值滲透以增進國家利益的關鍵地位」，世界多國發生社會騷動都有它們的份，中國外交部當天稍早公布的內容只是針對美方《香港人權與民主法案》的「第一波反制措施」。「若美方繼續在香港問題上挑釁，中國採取後續行動將可預期」，並不在乎美國等西方國家選擇「放棄」香港做為對中溝通管道的地位；此事也清楚提醒香港激進勢力，香港是中國的一部分，「不應指望外部勢力來支配香港局勢」，更勿忘「中國人民解放軍也駐香港」，「它不是裝飾，對香港的穩定提供根本的支持。」

中國官方媒體新華社同日也發表評論，批評美方依自家國內法，實施把管轄權延伸至境外的「長臂管轄」，乃「美式霸權的慣用伎倆」，「大量事實證明，美方就是搞亂香港的最大黑手」，現今「香港亂局」正是「美國一些反華政治勢力」的「拙劣的『作品』」。

中國共產黨機關報《人民日報》三日頭版則說，美方「這套『趁火打劫』的把戲在別的地方曾經得手，但中國人民是從來不信邪的」，別想「這種卑鄙伎倆企圖在香港得逞」，同日海外版也直接要「外部勢力休想在港為所欲為」，聯合正告美方：「任何企圖借搞亂香港阻遏中國發展的陰謀不會得逞，任何企圖阻撓中華民族偉大復興的舉動注定是螳臂當車」，「中國人民受欺侮、被蹂躪的時代早就一去不復返了，想把霸權主義那一套強加在中國人民頭上，純屬痴心妄想。」

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