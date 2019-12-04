還有新疆人權法？ 中國擬封殺美官員簽證

中共黨媒環球時報總編輯胡錫進聲稱，中國將針對曾在新疆問題上有過「可憎表現」的美國官員與議員限發簽證，甚至不許持有美國外交護照者進入新疆。（取自網路）

2019-12-04 05:30:00

〔編譯黃靖媗、周虹汶／綜合報導〕為報復美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，中國宣布制裁五家總部位於美國的非政府組織（ＮＧＯ），並暫停核准美國軍艦赴港休整。美國國務院對此回應，中國政府根據「不實指控」制裁這些非政府組織，是為轉移外界對港人合理擔憂的注意，各ＮＧＯ也紛紛回應中方此舉，強調支持自由等合理目標，不需要中共允許。中國官媒則陸續放話，聲稱這只是中方「第一波反制措施」，預告可能限制美國官員與國會議員進入新疆，甚至發布「不可靠實體名單」。

將提升美艦訪台意願

「美國之音」（ＶＯＡ）報導，華府智庫「國際評估與戰略中心」中國軍事專家費學禮（Richard Fisher）指出，中國拒絕美國軍艦停靠香港，凸顯美中兩軍關係脆弱，美軍必須尋找更可靠的補給港口，因此派遣軍艦至台灣的意願可能會因此提升。

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美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）三日指出，從香港與新疆的案例可以窺知，中國的統治理念就是推行統一，呼籲中國遵守「中英聯合聲明」承諾的五十年自治權。

中共機關報《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進二日推文透露，據他所知，為因應美國接下來準備針對新疆立法，中方將先發制人，可能對曾在新疆問題有過「可憎表現」的美國官員與議員限發簽證，甚至不許持有美國外交護照者進入新疆。環時還推文聲稱，中方即將發布「不可靠實體名單」。

香港特首林鄭月娥三日也跟進宣布，港府將依法配合中國政府反制「香港人權與民主法案」，並重申反對美方就此立法，因港人人權和自由已有「基本法」保障，美方做法不僅「完全無必要、無理據」，也讓各界對香港經濟失去信心，更是外國府會干預香港事務的具體證據。

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