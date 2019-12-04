抖音蒐集個資傳中國 美大學生提告

中國抖音短視頻國際版TikTok在美國挨告侵犯隱私權。（法新社檔案照）

2019-12-04 05:30:00

資料被傳到中國伺服器

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕全球累積十四．五億次下載、廣受美國青少年歡迎的中國「抖音短視頻」國際版TikTok，曾承諾不會將用戶資料儲存在中國，近日卻遭加州大學生密斯提．洪（Misty Hong）向出品公司「字節跳動」提起集體訴訟，指控該公司擅自將用戶個資傳送至中國伺服器。

密斯提．洪指控字節跳動侵犯用戶隱私、騙取數據、進行不公平競爭。密斯提．洪於今年三、四月下載TikTok錄製一支影片，但她從未註冊帳號，也未上傳任何影片。密斯提．洪控訴，TikTok為了精準投放廣告，未經她同意便將她的個資與未上傳影片中的生物特徵建檔，創立一個帳戶。

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法律文件指出，TikTok今年四月將用戶裝置、曾經瀏覽的網站等數據，傳送至隸屬騰訊的「bugly.qq.com」與阿里巴巴持有的友盟＋「umeng.com」兩個位於中國的伺服器。此外，TikTok還內嵌百度與中國廣告商「Igexin」的原始碼，二○一七年有研究人員發現，「Igexin」的開發人員可在用戶手機上安裝間諜程式，但該文件並未針對原始碼的指控提出確切證據。

密斯提．洪的律師指TikTok會秘密取得用戶個資與可辨識特徵，並根據這些數據進行廣告投放，不公正地獲得鉅額利潤。對此，TikTok與字節跳動尚未回應。

字節跳動曾因收購美國影音平台Musical.ly，遭美國外來投資審查委員會（ＣＦＩＵＳ）啟動國安審查。上月底，美國十六歲少女阿濟茲（Feroza Aziz）在TikTok上發布講述新疆再教育營的短片後，帳戶遭官方停權，也讓TikTok遭到更多質疑，新的控訴恐將進一步惡化TikTok在美國面臨的法律問題。

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