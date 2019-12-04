紐西蘭阻外國勢力 政治獻金上限千元

紐西蘭國家黨國會議員麥克萊被指控曾在二○一七年擔任貿易部長時，與中國賽馬大亨郎林會面，並接受十五萬紐幣獻金，引發紐國各界對中國勢力介入紐國政局的關切。（路透檔案照）

2019-12-04 05:30:00

禁外籍人士大額捐款干擾選舉

〔國際新聞中心／綜合報導〕為防範外國介入明年的大選，紐西蘭司法部三日向國會提案，要求禁止外籍人士向政黨和候選人捐款超過五十紐幣（約一千台幣），以及可能誤導選民的社群媒體廣告，並以緊急程序處理，爭取在一天內通過立法。現行法令規定，外國政治獻金的上限為一五○○紐幣（約三萬台幣）。司法部長李特（Andrew Little）並未說明是哪些國家促使紐國調整禁令，但一般認為矛頭指向中國。

新法矛頭指向中國

李特表示，禁止大宗外國政治獻金的目的，是要保護紐西蘭的民主，反制日益增長的國際威脅。他說：「我們必須維護選舉誠信，這波調整將減少外國資金影響我們選舉結果的風險」，「我們不希望我們的選舉像最近國外的例子一樣，疑似有外國勢力發揮作用」。

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防假新聞 社群廣告設限

司法部提案還要求，線上政治廣告必須包含創作者的詳細資訊，以遏阻國外選舉中「假新聞社群媒體廣告氾濫」的亂象再現。

紐西蘭和澳洲、英國、加拿大和美國等國組成情報共享的「五眼聯盟」（Five Eyes），其餘四國近年來均對外國勢力干預國內政局表達憂心。加拿大今年一份報告發現，二○一八年主要民主國家的全國選舉，半數都被網路駭客鎖定。

紐國將於明年下半年舉行大選。李特表示，將根據國會建議採取反制外國干預的進一步行動。澳洲已禁止一千澳幣（約二．一萬台幣）以上的外國政治獻金，加拿大禁止廿加幣（約四六七台幣）以上的外國資金，英國則禁止五百英鎊（約兩萬台幣）以上的外國資金。

紐國媒體披露，國家黨（National Party）國會議員麥克萊（Todd McClay）在二○一七年擔任貿易部長時，曾與在紐西蘭成立「內蒙古萊德馬業」（Inner Mongolia Rider Horse Industry）的中國賽馬大亨郎林會面，並接受十五萬紐幣獻金，引發紐國各界對外國勢力介入紐國政局的關切。但麥克萊嚴詞否認。常駐北京的紐國經濟學家瓊斯（Rodney Jones）指出，擴大在紐西蘭的影響力，符合中國的利益，因此「我們必須提前立下界線」。

紐國司法部公布的外國政治獻金統計資料顯示，執政的勞工黨在二○一八年收到的外國政治獻金總額為九百紐幣，綠黨為五一○紐幣。但在上一次大選年的二○一七年，國家黨收到的十七筆外國捐款總額達一萬七一八○紐幣，還有另外兩筆捐款總額超過五萬紐幣，超過上限。

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