中國強採維族血液 奪DNA升級監控

2018年發表的一份不同年齡層維吾爾族男性樣本的3D臉部樣貌研究。（翻攝自Journal of Forensic Medicine期刊）

2019-12-04 05:30:00

紐時揭露北京鑽研生理描繪技術

〔編譯管淑平／綜合報導〕紐約時報三日披露，中國除了大規模監禁維吾爾族人外，還採集維族人血液樣本，用於研究利用去氧核醣核酸（ＤＮＡ）分析膚色、瞳孔顏色和血統等基因特徵描繪其容貌，甚至獲得西方國家資助。外界懷疑，這項技術最終將用來強化北京當局監控人民的能力。

恐被濫用於追蹤異議人士

據報導，美國等其他國家也正在研究這種「ＤＮＡ生理描繪」（DNA phenotyping）技術，目前尚處於起步階段，僅能建立粗略容貌，用於縮小尋人目標範圍或剔除若干嫌疑者，無法判斷出年齡、體重等其他有關一個人整體樣貌的要素。然而，鑑於中國對新疆的壓迫，科學倫理專家擔心，北京當局正將這項技術打造成強化其對維族人種族定性，或其他國家歧視措施的打壓工具，最終或許能夠利用ＤＮＡ描繪出的容貌，增加其監控和臉部辨識系統資料庫，提高追蹤異議人士和抗議者的能力。

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在新疆強制健檢 採集樣本

報導指稱，新疆維吾爾自治區圖木舒克市（Tumxuk）官員以強制健康檢查為由，收集數百名維族人血液樣本，至少兩名與公安部合作這類研究的科學家，獲得歐洲知名機構提供資金；其中一人是「中國科學院—德國馬克斯．普朗克學會計算生物學夥伴研究所」（ＰＩＣＢ）人類遺傳多樣性專家唐鯤，一年接受馬普學會兩萬兩千美元（約六十八萬台幣）資助；另一人是中科院北京基因組研究所基因遺傳學研究員劉凡，他同時也是荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學客座助理教授。

國際權威學術期刊「自然」旗下「人類遺傳學」（Human Genetics）四月號刊登兩人列名作者的基因差異對歐亞人臉部形態影響研究報告，卻未探究樣本來源或道德疑慮。另據採購文件，公安部負責ＤＮＡ生理描繪技術研究的司法鑑定科學研究院圖木舒克實驗室，使用美國麻州「賽默飛世爾科技公司」（Thermo Fisher Scientific）的軟體分析ＤＮＡ。

唐鯤聲稱，公安部二○一六年邀他合作，但他在一年後終止合作關係，也不知道研究所用樣本來源。馬普學會已中止資助唐鯤，鹿特丹伊拉斯姆斯大學則說並未提供劉凡資金。

ＤＮＡ生理描繪技術，有助於銜接中國正開發透過臉部辨識判斷族裔，以及利用ＤＮＡ判斷是否為維吾爾族等兩種能力。加拿大溫莎大學犯罪學系助理教授蒙斯特耶姆（Mark Munsterhjelm）說，北京當局正在打造「獵捕人不可或缺的技術」。美國威斯康辛大學麥迪遜分校法律及生物道德學教授歐索里奧（Pilar Ossorio）則指出，「中國政府正進行的事情，應是給一廂情願地認為這種科技有什麼好擔心的人一記警告。」

2013年一份人類臉部3D影響研究圖片。（翻攝自BMC Bioinformatics期刊）

中國正在研發「DNA生理描繪」技術，將可擴大當局監控全民的能力。圖為北京一家賣場內販售的監視攝影機。（法新社檔案照）

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