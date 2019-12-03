中國監禁澳籍作家 每天逼吞不明藥物

今年被中國以間諜罪逮捕的華裔澳洲籍作家楊恆均，二○一四年七月曾現身西藏自治區。（路透檔案照）

2019-12-03 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「民主小販」澳洲籍網路作家楊恆均年初於中國再度「被失蹤」後，所受非人待遇八月曝光，但他的澳洲律師一日加碼對外透露，楊恆均正面臨「被認罪」境遇，「進去時還身體健康」，現在卻每天得強吞當局給的「不明藥物」至少九顆，遑論午夜銬手銬腳隔離審問及斷絕親友聯繫，與澳洲領事人員最近探視後說法一致。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）二日嚴正重申，中國羈押手段「令人無法接受」。

楊恆均曾任職於中國外交部，一九九九年移民澳洲，自此常為民主發聲，為具有全球影響力的政治部落客，「被失蹤」前還擔任美國哥倫比亞大學訪問學者兩年，直至年初由美國紐約市飛抵中國廣州市時被抓。但中國直到八月底才證實，楊恆均被捕罪名為從事間諜活動，卻沒說他為哪一國辦事，但要求澳方尊重中國司法主權。

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楊恆均被隔離禁見 脅迫認罪

專家懷疑，中國對澳洲國會去年通過的反外國干預相關立法不滿，才抓楊恆均當砲灰。在中國，間諜罪確立後可處死刑，而且刑事案件定罪率高達九十九％。恃於澳洲對中國的貿易、經濟依賴甚深，中國國家安全部官員要楊恆均別指望澳洲政府救人，尤其他不是白人。

佩恩八月已公開否認楊恆均為澳洲間諜，並指控中方不讓被告會見律師和家屬。而根據近日探訪的澳洲領事人員回報，楊恆均除了被隔離，還戴手銬腳鐐接受中國國安部官員每日例行審問，這些狀況「令人無法接受」。

楊恆均的澳洲律師一日告訴美國《紐約時報》，這些都是為了讓楊恆均「被認罪」的「擊潰」手段。中國聲稱他有高血壓及嚴重腎臟病，但他明明「進去的時候是個身體健康的人」，現在卻拿「所謂的診斷結果」每天至少餵九顆藥。

英國《衛報》則得知，中國秘密監禁楊恆均雖已略見鬆綁，現在每月給一次不戴鐐銬單獨會客，另有半小時可見領事人員，其受虐狀況卻漸形嚴重。但中國外交部發言人華春瑩二日回應媒體詢問表示，「這個人，據我了解，目前健康狀況是良好的，不存在你提到的所謂折磨的問題。」

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