貿易協議又卡關 美嚴審輸港軍民兩用產品

美國政府將依據「香港人權與民主法案」，嚴格審查出口香港的高科技軍民兩用產品，防止流入中國。圖為停泊美國加州奧克蘭港的中國海運集團貨櫃。（法新社檔案照）

2019-12-03 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上月廿七日簽署「香港人權與民主法案」（下稱香港人權法）後，聯邦政府將更嚴格審查出口至香港的軍民兩用高科技產品，確保不會流入中國市場，並被用於敏感領域。在此同時，美國新聞網站Axios二日披露，香港人權法已迫使美中兩國的第一階段貿易協議談判陷入停滯。

南華早報指出，香港人權法等系列法案正式成為美國聯邦法律後，美國商務部將在半年內向國會提交報告，評估香港政府是否有能力執行美國針對軍民兩用高科技產品的出口管制法令，避免產品經香港進入中國，輔助「社會信用系統」及大規模監控計畫運作，包括用於監視新疆維吾爾族穆斯林的中國人民解放軍「一體化聯合作戰平台」（ＩＪＯＰ）。

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轉口輸中恐成社會監控打手

對此，「香港貿易發展局」環球市場助理首席經濟師陳永健分析，儘管香港人權法對香港的特殊貿易地位和高科技產品進口做出規範，但不太可能對香港與美國的貿易關係產生實際影響，因為「香港工業貿易署」及海關當局兩年前就已開始依法把關，確保香港不會成為出口受限產品的中繼站。不過，敏感技術的轉讓已成為美中兩國的核心分歧，香港在美中貿易間極為重要，受到更嚴格的審查不足為奇。

另一方面，Axios引述美國貿易談判團隊成員指出，美中第一階段貿易協議談判已陷入停滯，原因包括美方通過香港人權法，引發北京強烈反彈，以及中國國家主席習近平需要時間穩定國內形勢等。消息還指出，第一階段協議最快也要年底才可能成真，美國總統川普也可能延後原定本月十五日對中國進口商品新加徵的關稅，好讓協議仍有轉圜餘地。

親近中方貿易談判團隊的兩個消息來源則指出，美中貿易磋商還存在若干實質性障礙，包括川普將撤銷多少關稅、採取何種機制執行協議，以及中方將如何做出承諾，保證購買大量美國農產品等。此外，美方團隊也仍在思索簽署協議的地點，愛荷華州及馬里蘭州的總統度假地點大衛營都是可能地點，但雙方尚未達成共識。

貿易協議#軍民兩用產品/span〉

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