施壓港府 上千廣告人發起罷工

美國海岸防衛隊所屬的「巴索夫號」大型海巡艦，今年四月停靠在香港尖沙咀海運碼頭。（歐新社檔案照）

2019-12-03 05:30:00

操刀「黃色商戶」文宣 串聯反送中消費鏈

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港各區二日起續辦「和你午餐」活動，許多上班族利用午休空檔上街表達「五大訴求」。二日中午還有超過一千名廣告界人士在中環遮打花園集會，並宣布自二日起一連罷工五天；在此期間，廣告界將「不創作，不開會，不寄電郵」，繼續施壓港府回應「反送中」五大訴求。

香港廣告界罷工集會發起人姚冠東指出，業界在過去六個月「反送中」運動的參與程度較低，他希望透過集會，團結業界支持運動。許多與會的廣告界人士表示，將積極為「黃色商戶」設計廣告文宣，建立「黃色經濟圈」。「黃色經濟圈」指的是由表態支持「反送中」的商家組成的消費鏈。

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香港泛民主派十一月二十四日在區議會選舉贏得逾八成議席後，「反送中」陣營乘勝追擊，號召各式集會遊行，持續向港府施壓、向國際發聲。逾三十八萬人一日在港島和九龍參與「感謝美國保護香港大遊行」等三場集會遊行，過程大致和平。入夜後激進示威者在紅磡、黃埔附近一帶堵塞道路、縱火焚燒雜物，並破壞被指親中的商店，警方施放催淚彈、胡椒彈球驅離。多家香港媒體指出，警方的過度鎮壓鼓動「勇武派」重返，讓尖沙咀自傍晚開始重返「街頭打跑追」的抗爭巷戰。

報復香港人權法 中禁美艦機赴港休整

此外，不滿美國簽署成法旨在保障香港民主自治的「香港人權與民主法案」，中國外交部發言人華春瑩二日宣布，中國政府決定即日起暫停審批美軍艦機赴香港休整的申請；同時，對美國國家民主基金會（ＮＥＤ）、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察（ＨＲＷ）、自由之家等與美國有關的非政府組織（ＮＧＯ）實施制裁。

華春瑩指稱，有大量事實和證據表明，這些非政府組織透過各種方式支持「反中亂港」份子，教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對香港目前的亂局負有重大責任。她強調，美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方敦促美方糾正錯誤，停止插手香港事務。不過，華春瑩並未說明將如何制裁這些非政府組織。

被指唆使暴力 非政府組織活動恐中止

專家指出，中國透過拒絕美國軍艦戰機前往香港休整遂行政治報復，已非第一次，此舉雖然會為美軍在東南亞的正常部署帶來不便，但不會影響美國的軍事行動；此次反制措施的觀察重點，是遭點名的這些非政府組織在香港的外籍人員是否將遭港府驅離，及其資助的活動是否將被迫中止。

香港逾千名廣告界人士2日在中環遮打花園舉行罷工集會，與會者手持「全民三罷、廣告同行」等標語，號召透過罷工施壓港府回應五大訴求。（歐新社）

反送中示威者1日在港鐵黃埔站入口處縱火，鎮暴警察趕到後在現場佈防警戒，阻止示威者闖入破壞設施。（美聯社）

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