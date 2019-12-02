中國全民監控 刷臉辦手機
〔編譯張沛元／綜合報導〕中國一日起正式實施申辦新手機門號時，必須先通過人臉辨識比對的新規定，目的在於強化手機用戶實名登記制，「維護公民網絡空間合法權益」。但專家與國外媒體指出，這根本就是強化控制網路與全民監控。
中國工業和信息化部（工信部）今年九月下旬發布通知，聲稱為確實落實自二○一三年起實施的電話用戶實名登記制，將自十二月一日起實施三大新措施，其中之一就是要求電信業者「創新運用人工智慧等技術手段」，在實體管道對申辦門號的新用戶進行人像比對，比對一致才能上網。
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至於另外兩項措施，則是禁止轉賣電話卡，以及要求電信業者提供用戶查詢名下所有門號，以杜絕冒名辦卡。工信部的通知還寫道：「下一步，我部將堅持…加大監督檢查，…從嚴推進電話用戶實名登記管理。」
中國三大行動電信業者之一的中國聯通（China Unicom）客服人員表示，一日起實施的人像比對規定，意味客戶申辦新門號時，必須儲存自己的臉部生物特徵，做出包括轉頭與眨眼等動作。在中國申辦手機門號，本來就必須提供身分證及拍照，如今還得額外接受臉部生物特徵掃描，以確認申辦者與身分證上的照片相符。
官方公布前述新政策時，中國媒體幾乎都未予以顯著報導。英國牛津大學的中國人工智慧情報研究員丁杰熠（Jeffrey Ding）說，中國政府下令申辦手機門號必須刷臉，目的是要剷除匿名門號與網路帳號，以提升網路安全與減少網路詐騙；但另一個可能的理由則是監控人民，或至少有此意圖。
超市結帳也人臉辨識
人臉辨識技術在中國應用廣泛，從超市結帳到監控都與人臉辨識有關。對於已實施實名制的手機上網如今還得刷臉，中國網友反應不一，有人表示支持，認為此舉符合科技進步；但也有不少人質疑政府掌控愈來愈多個資，監控愈來愈嚴格，「他們（政府）到底怕什麼？」也有網友擔心，中國企業資安能力欠佳，「過去小偷只知道你叫啥，未來他們連你長啥樣都知道了」。
今年稍早，中國出現第一起有關人臉識別技術的民事案件─浙江理工大學副教授郭兵，由於不滿杭州野生動物園要求註冊人臉識別，以侵犯隱私為由告上法院，被中國媒體封為「中國人臉識別第一案」，廣受民眾關注與討論。