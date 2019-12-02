中國全民監控 刷臉辦手機

一日起，在中國實體通路申辦新手機門號時，電信業者按規定必須掃描用戶的人臉辨識資料登記。圖為今年五月在福建省福州市舉行的第二屆數字中國建設成果展覽會，會場展示人臉辨識技術。（路透檔案照）

2019-12-02 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國一日起正式實施申辦新手機門號時，必須先通過人臉辨識比對的新規定，目的在於強化手機用戶實名登記制，「維護公民網絡空間合法權益」。但專家與國外媒體指出，這根本就是強化控制網路與全民監控。

中國工業和信息化部（工信部）今年九月下旬發布通知，聲稱為確實落實自二○一三年起實施的電話用戶實名登記制，將自十二月一日起實施三大新措施，其中之一就是要求電信業者「創新運用人工智慧等技術手段」，在實體管道對申辦門號的新用戶進行人像比對，比對一致才能上網。

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至於另外兩項措施，則是禁止轉賣電話卡，以及要求電信業者提供用戶查詢名下所有門號，以杜絕冒名辦卡。工信部的通知還寫道：「下一步，我部將堅持…加大監督檢查，…從嚴推進電話用戶實名登記管理。」

中國三大行動電信業者之一的中國聯通（China Unicom）客服人員表示，一日起實施的人像比對規定，意味客戶申辦新門號時，必須儲存自己的臉部生物特徵，做出包括轉頭與眨眼等動作。在中國申辦手機門號，本來就必須提供身分證及拍照，如今還得額外接受臉部生物特徵掃描，以確認申辦者與身分證上的照片相符。

官方公布前述新政策時，中國媒體幾乎都未予以顯著報導。英國牛津大學的中國人工智慧情報研究員丁杰熠（Jeffrey Ding）說，中國政府下令申辦手機門號必須刷臉，目的是要剷除匿名門號與網路帳號，以提升網路安全與減少網路詐騙；但另一個可能的理由則是監控人民，或至少有此意圖。

超市結帳也人臉辨識

人臉辨識技術在中國應用廣泛，從超市結帳到監控都與人臉辨識有關。對於已實施實名制的手機上網如今還得刷臉，中國網友反應不一，有人表示支持，認為此舉符合科技進步；但也有不少人質疑政府掌控愈來愈多個資，監控愈來愈嚴格，「他們（政府）到底怕什麼？」也有網友擔心，中國企業資安能力欠佳，「過去小偷只知道你叫啥，未來他們連你長啥樣都知道了」。

今年稍早，中國出現第一起有關人臉識別技術的民事案件─浙江理工大學副教授郭兵，由於不滿杭州野生動物園要求註冊人臉識別，以侵犯隱私為由告上法院，被中國媒體封為「中國人臉識別第一案」，廣受民眾關注與討論。

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