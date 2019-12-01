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中國情蒐新動作 南海美濟礁部署飛船

以色列「圖像衛星國際公司」（ISI）11月18日的衛星影像顯示，中國掌控的美濟礁上空疑有飛船。 （取自ISI推特）

以色列「圖像衛星國際公司」（ISI）11月18日的衛星影像顯示，中國掌控的美濟礁上空疑有飛船。 （取自ISI推特）

2019-12-01 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列「圖像衛星國際公司」（ＩＳＩ）十一月廿四日透過推特發布影像指出，主權具有爭議的南海首見中國飛船，目擊時間為十一月十八日，位置則在中方於南海興築的第一大「島」美濟礁上空，應具有軍事及情報蒐集目的，預料有助中國在南海的偵察能力進階強化。

配合雷達、預警偵察機成監視網

飛船輕於空氣，可受控進行自由飛行，且成本相對低，遇到偵察機無法執行的天氣時，有它就能在各種氣候進行大範圍監視；加上地面雷達、衛星、預警偵察機配合，即形成廣大監視網。

加拿大軍事月刊《漢和防務評論》前年報導即曾指出，中國正打造配有預警系統的飛船，其雷達採用「相位陣列」原理，有助偵測低空飛行器，包括半徑三百公里內的空中目標與地面移動物體，中國在接壤的北韓邊境、台灣海峽等戰略熱點皆有部署。

菲律賓、越南均宣稱擁有美濟礁主權，但實質掌控的中國不僅把當地化礁為島，還蓋飛機場、燈塔等軍用或民用設施。

美國不滿中方過度聲索南海主權，近年已在南海執行廿一次「航行自由」任務，其中六次就在美濟礁附近，最近一次是上月廿日派出反艦能力強大的近岸戰鬥艦（ＬＣＳ）「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords），進逼美濟礁十二海里範圍內的中國「領海」。

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