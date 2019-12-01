北約峰會在即 川普聚焦中國威脅

美國總統川普十二月三、四日將出席北約組織峰會，料向各國強調中國和俄羅斯威脅。（美聯社）

2019-12-01 05:30:00

呼籲盟國拒絕廉價資金 避免陷入債務陷阱

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普將在十二月三、四日前往英國倫敦，出席北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）成立七十週年的領袖峰會，據信將向盟邦強調北約及國際社會所面臨的中國和俄羅斯威脅，其中又以謀求擴增全球影響力的中國問題為「重中之重」，警告盟邦應拒絕中國的「廉價資金」，及注意包括中國在第五代行動通訊系統（5G）技術等方面的風險。

美國財經媒體ＣＮＢＣ十一月廿九日引述華府資深官員指出，川普將與德、法、義、丹麥等十多國領袖或代表會晤，「將著重討論中俄兩國威脅，尤其是中國」。官員強調，中國正利用提供貸款、協助建設港口和電力網絡等基礎設施，積極在全球擴大布局，包括北約轄區，許多國家因而陷入債務陷阱，可能被迫在外交上聽命於中國。因此，川普將敦促北約相關國家拒絕中國的「廉價資金」。

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防中竊取數據 美將再要求盟邦抵制華為

另外，美方一直堅持北約盟邦應選擇可信、可靠的5G夥伴及供應商，以防中方竊取數據或侵入網路。因此，川普也「絕對」會談論被美方視為「當務之急」的中國5G問題，包括再次要求盟邦抵制中國電信鉅子華為。事實上，美國國務卿龐皮歐十一月中在比利時布魯塞爾出席北約外長會議時，就已呼籲盟邦共同應對來自中共的威脅，強調北約成立時並未考慮中共威脅，必須儘快做出改變。

官員另指出，川普一直呼籲，北約盟邦的國防支出須佔各國ＧＤＰ（國內生產毛額）至少二％，這項努力如今「成果驚人」，一六年僅四國達標，現在則有九國，二四年更可望增至十八國。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日也表示，美國以外的北約成員國的國防支出已連四年增加，明年料達一千三百億美元。但他強調，各國增加國防經費並非為了討好川普，而是為了應付新的安全挑戰。

馬克宏堅稱北約腦死 法國不跟進排除華為

官方雖自詡北約是「有史以來最成功的聯盟」，然而，北約各國的團結性近期似乎每況愈下，尤其法國總統馬克宏上月初專訪的一席「北約腦死」論，更引發各國領袖針鋒相對，包括土耳其總統艾多根在廿九日反批，馬克宏才應該「先檢查自己有沒有腦死」。與此同時，許多成員國也摩拳擦掌，準備就土耳其向俄國採購S-400地對空飛彈防禦系統，當面向艾多根提出質問。

不過，馬克宏廿八日與史托騰柏格會晤時，仍堅稱他的「北約腦死」論是必要的警告，並認為北約的公敵是恐怖主義，不是中、俄。法國上週也表示，不會追隨美國而將華為排除在5G網路之外。

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