川普稱將復談 神學士︰言之過早

美國總統川普廿八日閃電式訪問阿富汗，與駐阿美軍一同歡度感恩節，並與阿國總統賈尼（左）會面。 （美聯社）

2019-11-30 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合廿九日外電報導〕美國總統川普在廿八日感恩節當天，閃電式訪問阿富汗慰勞駐當地美軍，在首都喀布爾以北的巴格蘭（Bagram）空軍基地與駐阿美軍共享火雞大餐、拍照與發表演說，還說美國已重啟與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）中斷三個月的談判；但神學士廿九日出面打臉川普的說法，稱重啟與華府的談判「言之過早」。

感恩節訪阿富汗 慰勞駐地美軍

這是川普上台後首度造訪阿富汗，也是他繼去年耶誕節閃電慰勞駐伊拉克美軍後，第二度突襲式訪問戰區，整趟保密行程歷時約三小時，隨行媒體直到他準備返回美國佛羅里達州前才獲准報導。川普表示，神學士想與美國達成協議，美方代表將與之見面，以及要求神學士停火，言下之意似乎是談判已有所進展。

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但神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）廿九日說，現在談重啟談判還言之過早，「稍後會發表官方回應」。美方與神學士原本要在九月初簽署和平協議，約定美國撤軍，以換取神學士保證不讓恐怖組織利用阿富汗做為攻擊美國及其盟邦的基地，但神學士在談判期間發動恐攻並導致包括一名美軍在內多人死亡，川普憤而取消和談。

川普此行還與阿國總統賈尼（Ashraf Ghani）會面，宣稱阿富汗戰爭的結局，「不是在戰場上見分曉」，最終將由人民所決定的政治解決之道來定奪；賈尼則感謝川普推動和平。神學士拒絕與目前的阿國政府進行正式協商，美、神達成和平協議，有助於神學士與喀布爾當局直接對話。

川普還說打算將駐阿美軍人數減至八千六百人，稍後又稱可能會裁減更多，但未提供詳細數字。美國在二○○一年的九一一恐怖攻擊後入侵阿富汗，十八年後仍有約一萬三千名美軍駐紮於此。

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